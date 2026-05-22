Z kamerového záznamu, zveřejněného strážníky, je zřejmé, že už na počátku dával blinkrem najevo, že z ulice Třebízkého hodlá jet do zákazu odbočení do protisměru Hlavní třídy.
To také udělal. Když pak vůz zatáčel zpět na Třebízkého ulici, vrazila do něj toyota, jejíž řidička nestačila zabrzdit. „Oba účastníci utrpěli zranění a skončili v péči záchranářů,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Kaskadér nadýchal
To ale zdaleka nebylo vše. „Provedená dechová zkouška na přítomnost alkoholu vykázala u řidiče seatu přes dvě promile,“ pokračovala policistka Kubzová. Dechová zkouška u druhé řidičky dopadla negativně.
Opilý řidič se ve Frýdku-Místku otáčel v křižovatce a způsobil nehodu. (květen 2026) MP Frýdek-Místek
Nehodu dál prošetřují dopravní policisté. „Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnila Kateřina Kubzová
U nehody zasahovaly všechny složky záchranného systému, usměrňovat dopravu a pomáhali také strážníci, kteří zveřejnili video z městské kamery a přidali apel na všechny řidiče.