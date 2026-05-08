Do kostela známého hlavně z knih Karin Lednické zatékalo. „Střešní krytina z 90. let minulého století let byla popraskaná. Porušeny byly částečně i krovy,“ řekl technik karvinské farnosti Tomáš Hejda.

Navíc místo černého eternitu tu nyní budou červené tašky. Střecha kostela tak bude svítit do daleka. „Vyšli jsme z dobových snímků a na těch vidíme, že tam kdysi rudá bobrovka byla,“ uvedl Hejda, který upozornil, že přistavené lešení jasně ukazuje křivost kostela.

„Můžete si ho přijet nafotit s lešením, stejný pohled se vám nenaskytne příštích 80 let. Takto dlouho by nová střešní krytina i sousedních dvou hrobek měla vydržet. Práce by měly skončit v září,“ vyzval Hejda.

Klesl o 37 metrů

Zajímavostí je, že podlaha šikmého kostela je rovná a stěny jsou až tak šikmé, že se uvnitř mnohým točí hlava.

Technik karvinské farnosti Tomáš Hejda popisuje rozsah prací na šikmém kostele. (květen 2026) Karel Janeček

Kostel sv. Petra z Alkantary z roku 1736  je jediným pozůstatkem po někdejší velké části Karviné, která padla za oběť poddolování. Kostel stál původně na kopci kvůli poddolování poklesl o 37 metrů, nyní se nachází v údolí a je výrazně nakloněný. Po generální opravě se z něj v roce 2009 stala turistická atrakce.

Největším trhákem Karvinska je šikmý kostel! Památku z románu přijeli okouknout až z Chile

Šikmý kostel je turistickým cílem, krát častěji, než před vydáním knih spisovatelky Karin Lednické.

Knihy zabraly

Návštěvníci se ale nemusí bát, že by se během prací nedostali okolo lešení dovnitř. „Turistická sezona je v plném proudu. Otevřeno je tu od pátku do neděle, jen co jsme v květnu otevřeli, zájem byl obrovský,“ sdělila pastorační asistentka Tereza Ondruszová.

Turistickému zájmu pomohla knižní trilogie, která mapuje dramatické osudy lidí na Karvinsku mezi lety 1894 až 1921. „Spočítali jsme, že návštěvnost stoupla o 430 procent,“ uvedla Ondruszová.

Šikmý kostel v Karviné právě dostává novou - červenou střechu.
Autor: Foto Blesk - Karel Janeček a MMK