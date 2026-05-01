„To, co se nám povedlo, nemá v Česku obdoby. Po ukončení těžby a sanaci dolu se pozemky kolem věže převedly k nám, později i samotná věž,“ řekla investiční referentka obce Barbara Vojvodíková.
Pokud by se uvažovalo o odstřelu věže, bylo by pozdě. Kolem vyrostla v režii obce průmyslová zóna, a tak z ní bude turistický cíl.
„Opraví se střecha, přibudou nové výtahy. Obec už má příslib dotace a žádá o další,“ dodala Vojvodíková. Kromě rozhledny se z věže, která měří 85,5 metru, má stát i malé muzeum hornické historie ke zdejšímu dolu. Skipová věž sloužila k rychlé dopravě vytěženého na povrch pomocí skipů - samosypných nádob.
Zavřen v 90. letech
Důl František byl založen roku 1911. Jeho skipová věž byla postavena v roce 1977, o čtyři roky později začala naplno fungovat. Sloužila 16 let, než politici ukázali na Františka jako jeden z těch dolů, které na Ostravsku a Karvinsku definitivně skončí.
„Mrzí mě to. Živilo to hodně rodin, daly se vydělat hezké peníze. Ale na úkor zdraví. Já jsem tam dělal 23 roků, dělal jsem elektro, ale chodil jsem i na přikopávky do rubání. Dalo se tam vydělat více peněz,“ usmál se bývalý havíř Lešek Buchta (68), dnes člen Kroužku krojovaných horníků František.
Pohornická krajina na dlani
Ze střechy věže je jako na dlani celá pohornická krajina Karvinska. Jen na jih je výhled omezen kvůli „překážejícím“ konstrukcím antén. Na zkoušku byla věž otevřená už před pár dny.
„Jsme místní, z Horní Suché. Vzala jsem sem syna. Je tady 400 schodů, ke konci výstupu už nám nedělaly dobře. Skipovou věž máme v oblibě. Je vidět opravdu zdaleka, takže kdykoli se odněkud vracíme, jakmile ji uvidíme, víme, že jsme doma,“ usmála se návštěvnice Lucie Vápeníková (42).
Nejvyšší v kraji
Mezi nejvyššími průmyslovými budovami Česka se skipová věž řadí na zadní příčky, jsou před ní mnohé stožáry, vysílače a komíny. Jde však o nejvyšší samostatnou budovu v Moravskoslezském kraji.
Teoreticky mezi administrativní budovami by byla Česku osmá. Pokud se projekt dotáhne do konce, zařadí se František mezi nejvyšší rozhledny v Česku a to na druhé místo za žižkovský vysílač v Praze.
Nejvyšší rozhledny v Česku dle výšky vyhlídky
1. Žižkovská TV věž, Praha (216 m, vyhlídka 93 m)
2. Skipová věž František (výška i vyhlídka 85,5 m)
3. TV vysílač Praděd (162 m, vyhlídka 73 m)
5. Nová radnice, Ostrava (85,6 m, vyhlídka 73m)
6. Petřínská rozhledna, Praha (72 m, vyhlídka 65,5 m)
