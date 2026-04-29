K ženě údajně v bezvědomí jeli jako první záchranáři. Ti ještě netušili, jakou hrůzu zde uvidí. Měla rozsáhlá zranění po celém těle. Bylo jasné, že si je nemohla způsobit sama. Lékař u ženy konstatoval smrt. Pro podezření na násilí následoval telefonát policii.
Na místo jeli kriminalisté. „Provedli ohledání místa činu, zadokumentování, zajistili kriminalistické stopy k vyhodnocení. Byla nařízena soudní pitva ženy, která podezření o násilném úmrtí potvrdila,“ sdělila policejní mluvčí Pavla Jiroušková. K ohavnému činu došlo už na začátku dubna, policie o něm ale informovala teprve před pár dny.
Útočil opakovaně a dlouho
Záchranáře zavolal přítel zavražděné ženy, se kterou na ubytovně bydlel. Podle zjištění Blesk.cz zprvu tvrdil, že ženu v tak příšerném stavu na pokoji už našel. Policisté však z činu podezřívali právě jeho a pár dní nato ho obvinili z vraždy.
„Po společném požití alkoholu a slovní rozepři měl přítelkyni, opakovaně, v průběhu večera a noci, fyzicky napadnout, zejména do oblasti hlavy, krku, trupu. Tím jí měl způsobit rozsáhlá zranění, kterým na místě podlehla,“ popsala policistka Jiroušková.
Alkohol z něj udělal tyrana
Obviněný muž měl na baráku nevalnou pověst. Svou družku prý bil neustále. „Mlátil ji, týral. Párkrát kvůli němu skončila v nemocnici. Je hrozné, co z něho udělal chlast. Bil prý i přítelkyni, kterou měl předtím,“ řekla Blesk.cz žena bydlící v DMH.
Muž skončil ve vazbě. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, kvůli brutalitě činu není vyloučen ani trest výjimečný, včetně doživotí. „Policisté na případu nadále pracují,“ uzavřela Pavla Jiroušková.
