„Je skutečně unikátní. Nic podobného nikde jinde neexistuje,“ řekl bývalý báňský inspektor a geolog Radúz Klika, který se dlouhodobě zabývá výzkumem historických důlních děl. Stovky hodin strávil studiem archivů, plánů i terénu.
Svůj objev s nadsázkou přirovnává k nalezení Tutanchamonovy hrobky. „V Německu sice existuje studna hluboká asi 190 metrů, ta je ale vytesaná do skály. Hukvaldská je celá roubená z kamenů, což z ní dělá světový unikát,“ doplnil.
Podle dochovaných záznamů byla studna o krejcar dražší než výstavba celého hradu.
Přísně tajné
Studna vznikla už v 16. století. Její hloubení bylo mimořádně náročné a také drahé. „Říká se jí bezedná. Ne proto, že by neměla dno, ale proto, že ani v hloubce 183 metrů nenarazili na vodu,“ vysvětlil Klika.
Řešení bylo zoufalé, ale geniální. Od dna studny vyrazili podzemní štolu dlouhou zhruba 300 metrů, která k ní přiváděla vodu ze Sklenovského potoka.
Podzemní přívod vody byl střeženým tajemstvím. Pokud by se o něm dozvěděli obléhatelé, mohli by ústí do štoly snadno znečistit, třeba hozením mrtvého těla. Vchod od potoka byl proto pečlivě maskovaný.
Vězni, Italové a nejlepší horníci
O vyhloubení studny se rozhodlo roku 1540. Nejprve pracovali vězni, což se podepsalo na kvalitě prvních metrů. Poté přišli italští mistři, kteří s renesanční přesností zvládli asi 50 metrů. Zbytek dokončili kutnohorští havíři – tehdejší hornická elita.
„Štola je tak přesná, jako by měli laser,“ žasl Klika. Měří přibližně 1 x 2 metry a ústí přesně do čtvrtiny kruhu studny.
Voda nad víno
O Hukvaldech se říkalo, že voda je tu dražší než víno. Hrad stojí na 150 milionů let starém flyši – hornině, která vodu neudrží. Na pití ji proto lidé museli nosit v sudech a vědrech z pramene zvaného Bílá studna. Ta byla vzdálená asi 330 metrů a navíc hluboko pod prudkým svahem.
Lidé do studny po staletí házeli kameny i mince, aby si ověřili, zda je opravdu bezedná. Jedna z pověstí vypráví o bohatém turistovi, kterému při naklánění spadly do studny drahé hodinky. Když se prý člověk zaposlouchá, stále je slyší tikat.
Hukvaldy patří k nejstarším a největším hradům u nás. Založil je kolem roku 1240 šlechtic Arnold z Huckeswagenu, který sloužil králi Přemyslu Otakarovi I. Později hrad vlastnili olomoučtí biskupové. Osud studny zpečetil ničivý požár v roce 1762.
