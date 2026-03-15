„Pracoval jsem v těžkém provozu a do důchodu šel zničený. Záda klouby, všechno bolelo. Ke Smradlavce, jak se tady místu říká, jezdím rok a ať si myslí kdo chce, co chce, místo tabletek užívám sirnou vodu a neduhy jsou pryč,“ chlubil se pan Jiří.

Muž si tekutinu páchnoucí po zkažených vejcích ve sklenici ředí s převařenou vodou jedna ku jedné. Týden ji popíjí, týden si dává pauzu. „Výborná je z ní i káva,“ pochvaluje si s tím, že zase může jezdit na kole a bez problémů zryje zahrádku.

Léčivý sirovodík

Podle frýdecko-místeckého fyzioterapeuta Matěje Tichého má sirovodík v sirných pramenech vliv na tvorbu kolagenu, regeneruje a prokrvuje tkáně, čímž tlumí bolesti kloubů i páteře. „Vodu s ním bych však pil jako všechny minerální tekutiny s mírou,“ dodal Matěj Tichý.

Nejlepší prameny bývají hluboko v lesích, daleko od polí, silnic a bydlení. Ideální je, když voda vyvěrá ze země nebo skály. Ta stojatá nebo pomalu tekoucí má vyšší riziko znečištění bakteriemi.

Pět let a stále stejná

Lidé si také chválí pramen v Horní Lomné na Frýdecko-Místecku. Podle badatele Davida Vodeckého jeho voda tryská z velké hloubky a obsahuje stopy stříbra. „Zavřel jsem ji do skleněné láhve a otevřel po pěti letech. Jako bych ji právě načepoval,“ řekl pan David.

Stříbro působí antibakteriálně, antivirově i antimykoticky. Studánka na nedaleké Hrčavě prý zase podporuje zrak.

Každý měsíc šlape Jiří Beránek (68) lesem na Bílé v Beskydech pro podle jeho slov živou vodu. Zbavil se díky ní neduhů.
Autor: Blesk:Jana Gartnerová