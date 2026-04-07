Recidivistovi bylo jedno, co ukradne. Bral nářadí, potraviny i odstavená kola. Spáči na zastávce sebral telefon. „Zálibu měl zejména v parfémech luxusních značek,“ podotkla policistka Eva Michalíková.
Neřádovy skutky se vršily, smyčka utahovala. Když si pro něj přišli policisté, prchl pod balkon. Nohama se opřel o zábradlí pod ním. Síly mu ale ubývaly a nekonec mu nezbývalo, než se vydat policistům. „Způsobil škodu za téměř 320 tisíc korun,“ dodala policistka Michalíková.
Muž (25) kradl v obchodech v Havířově, aby měl na drogy. (březen 2026) PČR