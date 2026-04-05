Místní k ní hledí se sevřeným srdcem. „Pán a paní domácí,“ jak čapí pár roky nazývali, patřili k symbolům obce. Teď na hnízdě zůstala jen ona – bílá kráska, která netuší, že se stala vdovou. Její partner (†12) se do Česka vracel po východní trase přes Blízký východ.
Podle kroužku šlo o čápa z Polska a smutnou zprávu do Česka potvrdil polský kroužkovatel Wiesław Chromik. V příhraničních oblastech nejsou „mezinárodní“ hnízda neobvyklá.
Střílí pro zábavu i pro jídlo
Podle ornitologa Martina Stacha migruje přes Libanon a Sýrii každoročně až 600 tisíc čápů. Tisíce z nich ale cestu nepřežijí. Spolu s dalšími ptáky padají k zemi při hotových masakrech. Jsou zastřeleni pro zábavu, pro trofeje… nebo prostě k večeři. Jen tři procenta čápů se dožijí a zemřou stářím.
Místní partnerská organizace Society for the Protection of Nature in Lebanon se snaží tyto masakry zastavit a vzdělává veřejnost i politiky.
Najde si nového
Osud opuštěné samice dojal celé Markvartovice. Co s ní bude? Jak dlouho bude čekat? Nepřijdeme o naše čapí hnízdo? „Čáp je víc fixovaný na hnízdo než na partnera,“ uklidňoval Stach. „Náhradního samečka si dokáže najít během několika dnů až týdnů.“
Markvartovická „paní domácí“ může přijmout ovdovělého samce nebo mladého začátečníka, kterých je na jarních shromaždištích na polích a loukách dost. Pro mladé samce je navíc zkušená samice doslova výhrou. „Během hnízdění se od ní naučí spoustu důležitých věcí,“ dodal ornitolog.
„Loni byla nejstarším kroužkovaným čápem v Moravskoslezském kraji samička narozená v roce 2005, která hnízdí na komíně fary ve Velkých Albrechticích u Bílovce,“ uvedl Stach. Kdo by chtěl pomoci čápům přežít migraci, informace najde ZDE