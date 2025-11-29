Toníček měl už několikrát skončit na pekáči, vždycky zasáhla vyšší moc a někdo ho na poslední chvíli vysvobodil. O život se ho pokusila připravit i liška, ale nedokázala ho dostat přes plot. Vzápětí si na něm chtěl smlsnout pes, kačer opět přežil. Mezitím také putoval od jedněch majitelů k dalším.
U předposledních mu kachní partnerku zakousl potkan. Tonda tak zůstal sám, smutný, a jak každý chovatel dosvědčí, bez parťačky ztrácí kachní život smysl. Majitelé tak usoudili, že pro něj bude lepší utracení u veterináře.
Nakonec se ale opět kačeří osud zhoupl. Ozvala se farma z Plzeňska s kulhavou kačenkou indického běžce Ťapinou, která ale hejnu nestačí. I ji by samota zabila. „Cesty dvou osamělých veteránů, každého se svými jizvami, se spojily a byl to okamžik jako z filmu,“ líčila nová majitelka Toníčka Andrea Hladíková Kapsová.
Od té doby jsou ti dva nerozluční a dokonce spolu i spí v pelíšku! Kačeří a kachní úděl tak konečně došel šťastného naplnění.
