„Jde o mohutnou, dospělou samici ve věku čtyř až pěti let, která nemá ornitologický kroužek, takže její původ zůstává neznámý,“ uvedl šéf bartošovické záchranné stanice Petr Orel.
Zdá se však, že nyní tvoří harmonický pár se samcem Karlem, a navzdory dramatickým událostem není vyloučeno, že by mohli ještě v letošní sezóně úspěšně zahnízdit.
Z hnízda smrti k naději
Bolestný příběh zabité Toničky, narozené v roce 2011, je o to výjimečnější, že už dvakrát unikla smrti. Jako druhé mládě ji málem sourozenec ukloval, říká se tomu kainismus, ale zasáhli lidé.
Vypustili ji ve Veřovicích, kde dál zůstávala pod jejich dohledem, než do ní někdo nasázel 11 broků. Lidé ji našli postřelenou v Hukovicích, královna nebes přežila zázrakem. Čtyři roky se léčila a byl to boj o každý pohyb, každé mávnutí křídlem.
Pak stihla ještě vychovat dvě mláďata. Teď její příběh skončil. Vážila přes pět kilo, byla silná a v kondici. Přesto padla. Tam, kde žila. Tam, kde bojovala. Tam, kde nakonec i zemřela – na Vítkovské vrchovině.
Patnáct let pod dohledem
Tonička byla jednou z pouhých 26 mláďat, která byla zapojena do výjimečné akce – Návrat orla skalního do České republiky. Po vypuštění společně s dalšími mladými orly začala psát příběh, který sledovali odborníci i laici.
„Díky satelitní vysílačce jsme mohli její život sledovat téměř 15 let. Viděli jsme její dlouhé lety, návraty domů, oblíbená loviště. Jednou dokonce uletěla téměř 250 kilometrů – jen aby se po pár dnech vrátila zpět. Jako by věděla, kam patří,“ líčil Orel.
VIDEO: Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku slaví 40 let. (2023)
