Jak se s časem mění chutě těch, kteří přicházejí? „Je zajímavé, že zůstaly stejné po celou mou kariéru. Jí se svíčková, moravský vrabec, španělský ptáček, ale i klasický smažák, řízek, guláš. Taková ta klasika, ta jídelníčku vévodí pořád,“ říká Tomáš Kovařík.
Mění se podle něj jen technologie přípravy jídel. „Dřív jsme zatápěli dřevem v klasických kamnech. Dnes máme koventomaty a vaří se v páře, to už je úplně o něčem jiném,“ dodává.
Do motorestu Kukačka vešel poprvé v 15 letech jako brigádník. V motorestu pracuje celkem devět lidí, v sezoně více.
Podnik si koupil
Pánem zájezdního hostince z 18. století se stal roku 1991, kdy jej zakoupil od potomků někdejších vlastníků. Ti získali podnik stojící na hlavním tahu z Jeseníků na Ostravsko v restituci.
„Po ukončení studia hotelenictví v roce 1976 jsem tu byl provozním pod Jednotou. Už jsem zůstal, a ještě nekončím. Jsem tu už takový inventář. Vařím dětem a vnukům i pravnukům mých prvních hostů z 80. let,“ směje se provozní.
Nakrmí jen v poledne
Ambice k přípravě snídaní ani večeří Tomáš Kovařík nemá. Dělá jen obědy. Během týdne zajedou řidiči, to vaří několik desítek porcí denně. O víkendu je větší frmol, spořádá se až dvě stovky jídel za den. V týdnu se tu zavírá v 16 a o víkendech v 17 hodin.
Motorest Kukačka je přitom široko daleko jediným. Ani v blízkém Horním Benešově není žádná restaurace, která by nabízela polední menu. V obci do roku 1945 fungovalo 14 hostinců. Byly prý částečně zásobeny pivem z dřívějšího místního pivovaru.
Kukačka funguje 202 let
První zmínky o stavbě hornobenešovských hospod spadají do časů po největším požáru v historii města 16. května 1820. Zájezdní hostinec prosadil místní občan s právem várečným František Breyer, stavět se začalo v roce 1844.
Kukačka se podnik jmenuje podle bicích hodin, jež uvnitř odbíjely čas a nyní jsou v opravě.
Ceny hotových jídel před 50 lety a dnes
*svíčková na smetaně, knedlík: 8,50 Kčs X 199 Kč
*moravský vrabec, zelí, knedlík: 9,20 Kčs X 189 Kč
*španělský ptáček, rýže: 10,50 Kčs X 189 Kč
*smažený sýr, brambory: 8,50 Kčs X 189 Kč
*vepřový řízek, brambory: 9,90 Kčs X 199 Kč
*hovězí guláš, knedlík: 10,80 Kčs X 199 Kč
*držková polévka: 2,20 Kčs X 59 Kč
Menu je zlevněné, vyjde na 169 korun.
