Strážníci kolem výtečníka jen procházeli, když na ně vyběhl od zastávek MHD v ulici Josefa Kotase. „Takže já si myslím, že se můžeme v klidu rozejít,“ mírnil alkoholem posilněného lumpa uniformovaný muž. Se zlou se ale potázal.
„Palte do pi*i, fízli zkur*ení!,“ vyřvával výtržník. Anistrážníkova klidná odpověď: „Začněte se chovat slušně.“ nezabrala. „Fuck you, jsi zkur*ený fízl,“ mával vagabund zdviženými prostředníky a přitom už ale bral nohy na ramena.
Měl smůlu. Protože neuposlechl výzvy k zastavení a snažil se zmizet, omezila ho hlídka na svobodě. „Já jsem čtvrtá brigáda rychlého nasazení,“ přestavoval se místo svého pravého jména.
Protože měl v sobě 2,28 promile alkoholu, převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici. „Pojďte mě zkopat!“ loučil se před odvozem opilec.
Opilec (44) chrlil na strážníky v Ostravě vodopád vulgarit. (březen 2026) MP Ostrava