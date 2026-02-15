„Dělat v továrně mi nevadilo, ale scházel mi kontakt s lidmi, možnost pomáhat. V sociálních službách už působím třiadvacet let. Ošetřovatelka v domově pro seniory jsem byla 15 let, posledních 8 let sloužím v denním stacionáři,“ popisuje Iveta Poledníková.
Usměvavá pracovnice v sociálních službách se stará o hygienu a stravu klientů Domu V Aleji v Karviné, tráví s nimi aktivně každou chvíli. „Jsou moje druhá rodina a druhý domov. Jsem z těch šťastných, kteří se do práce těší,“ směje se Poledníková.
Jak říká, pro klienta znamená často hodně jenom to, že ho chytí za ruku a rozpráví s ním. „Každý člověk potřebuje někoho blízkého. Ke každému přistupuji individuálně. Každý jsme jiný. Někomu prospívá to, jinému ono,“ popisuje pečovatelka.
Lidského přístupu, empatie i porozumění blondýnky si povšimli v Národní ceně sociálních služeb 2025 a udělili jí titul Pečovatelka roku v oblasti ambulantních služeb.
Odměna? Spokojený klient
„Ocenění beru jako potvrzení, že i každodenní péče, naslouchání a obyčejná lidskost mají smysl. Moje práce je hodně o vztazích, o důvěře a respektu ke každému člověku. Největší odměnou je pro mě spokojenost klientů a pocit, že se u nás cítí v bezpečí,“ vyznala se oceněná žena.
„To, že si této mé práce někdo všiml i na celostátní úrovni, beru jako povzbuzení pro celý náš obor. Protože tento úspěch patří celému týmu Sociálních služeb Karviná, se kterým mám možnost pracovat,“ říká Iveta Poledníková.
