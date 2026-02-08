Jedná se o sochu ženy a malého dítěte, jejímž autorem je Antonia Tantardini. Do haly vily Augusta Löw-Beera byla umístěna ještě za jeho života a stála v ní do roku 2011, kdy se z vily stěhoval kojenecký ústav.
Socha se nacházela v chátrající vile na adrese Hlinky 132, která leží asi 300 metrů od slavné secesní vily Löw-Beer.
„Rodina Löw-Beerových si přeje, aby byla socha nalezená a navrácená zpět do vily, kde by znovu mohla sloužit jako symbol a připomínka osudu jedné z ikonických brněnských rodin 20. století,“ uvedl jihomoravský zastupitel Michal Doležel, který je oprávněný za rodinu jednat.
Válka a pak zestátnění
Vilu v ulici Hlinky 132 si August Löw-Beer nechal postavit v roce 1922 a s rodinou v ní žil až do roku 1938, kdy uprchl před nacisty. Budovu poté zabavilo gestapo a po válce byla zestátněna a československý stát v ní zřídil kojenecký ústav.
„Po roce 1989 se potomci Augusta Löw-Beera vědomě rozhodli neuplatnit restituci, a to z úcty k tomu, že budova sloužila veřejně prospěšnému účelu – péči o kojence,“ dodal Doležel.
Po prodeji chátrá
Kojenecký ústav v budově sídlil až do roku 2011, tehdy socha v hale pod schodištěm podle rodiny ještě stála. Vila byla poté bez vědomí rodiny prodána soukromému vlastníkovi a od té doby chátrá, podle Doležela se v ní scházejí bezdomovci.
„O plánovaném prodeji vily jsme tehdy neměli žádné informace. Pokud bychom o něm věděli, podnikli bychom kroky k jednání o jejím navrácení a odpovědné správě," uvedla rodina v tiskové zprávě.
Anonymita zaručena
Odměna milion korun je vypsaná za informace, které povedou k jejímu bezpečnému navrácení v dobrém stavu, anebo k odkoupení od současného majitele sochy.
Rodina zaručuje lidem poskytujícím informace anonymitu. Kdo by informace o osudu sochy měl, může se obrátit přímo na Michala Doležela na mailu mdolezel@seznam.cz nebo telefonním čísle 739 570 706.
