Kdykoli ho nominovali do ankety oceňující zdravotní sestry, byl mezi nejlepšími. Ve své nemocnici dokonce vyhrál. Jakub Lasák (32) z Hati na Opavsku má u kolegů zvučné jméno. I díky systému NEST, který sleduje pacienty po cévní mozkové příhodě a který pomohl zavést v celém Česku.

Zdravotníka z Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice nominovala vrchní sestra do ankety Moravskoslezská sestra roku, kde se ve své kategorii Lůžková péče umístil v top pětce. Vyhrál také interní celorepublikovou cenu Zlatý Aeskulap.

„Mám z toho radost, potěšilo mě to. Je to pocta. Asi je to tím, že dělám i nějaké věci navíc, přednáším, podílím se na různých studiích. Ale nemyslím si, že jsem něco víc než kolegové,“ usmál se Jakub Lasák.

Mužů mezi zdravotními sestrami přibývá. Jsou žádáni hlavně na lůžkách s intenzivních péčí kvůli často potřebné síle a fyzičce.

Do celého Česka

Lukáš pracuje ve vítkovické nemocnici jako zdravotnický záchranář na neurologickém oddělení JIP Iktového centra. Je tady nepostradatelným členem. Právě ve Vítkovicích vznikl systém NEST, který Jakub Lasák rozšířil po pracovištích v celém Česku.

NEST je rychlá a efektivní pomůcka pro sestry k monitorování a hodnocení neurologického stavu u pacientů s cévní mozkovou příhodou. „Jeho vynikající schopnosti v komunikaci a spolupráci inspirují a motivují i jeho kolegy,“ řekla mluvčí AGELu Andrea Jalůvková.

NEST: Hlídají se čtyři kategorie

Systém NEST monitoruje vědomí, řeč a hybnost horních i dolních končetin. „Nejprve řešíme úroveň vědomí pacienta. Odpovídá? Reaguje? Ví, že s ním komunikujeme? U řeči zjišťujeme, zda nám rozumí, zda chápe, co po něm chceme, a zda je schopen odpovědět. Nakonec posuzujeme úroveň motoriky horních a dolních končetin,“ vysvětlil Jakub Lasák.

Jakub Lasák, který je ve svém volnu nadšeným „meteorologem“. „Mám na zahradě poloprofesionální meteostanici. O meteorologii se zajímám asi tři roky. Nepředpovídám počasí, ale baví mě sledovat jeho projevy a zaznamenávat meteorologická data. Dělám si i archiv změn klimatu,“ popsal.

