Lev

Milí Lvi, nový pracovní týden vám přinese úspěch. Má to však jednu podmínku. Musíte se vzdát pocitu nadřazenosti. Je krásné, že máte sebevědomí jako hrom, ale občas to přeháníte. Vsaďte na kvalitní rovnocennou spolupráci s kolegy. Vyplatí se vám to nastokrát.