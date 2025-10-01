Hrdinové převzali Zlaté záchranářské kříže: Honza (12) vytáhl z řeky miminko!
Spasili lidské životy s nasazením vlastních. Včera na Pražském hradě převzali hrdinové ocenění Zlatý záchranářský kříž za činy roku 2024. Ve 26. ročníku zazářili dva -náctiletí.
Novorozeně zachránil před utonutím loni v srpnu pohotový Jan Veverka (12) z Hluboké nad Vltavou. „Byli jsme na řece s bráchou, se strejdou a s mamkou. Stál jsem na mole a viděl jsem, jak jede kočárek ze svahu do vody. Tak jsem za ním skočil,“ vylíčil školák. Miminko z potápějícího se kočárku vytáhl a donesl ke břehu, kde už mu ostatní pomohli. Zlatý záchranářský kříž si prý vystaví na poličku.
Zahnal lupiče
Čestné uznání si odnesl Jan Baloun z Ostravy. Loni v polovině ledna, to mu bylo 16 let, se zastal 12letého chlapce, kterého u nákupního centra v Ostravě bili a snažili se okrást o peníze dva agresivní hoši. Zatímco jiní lidé kluka v zoufalé situaci míjeli, Honza zakročil hned, když viděl, že jeden ze rváčů dal oběti pěstí do obličeje.
„Věděl jsem, že je potřeba něco udělat. Jakmile jsem jednoho chytil do kravaty, ten druhý se lekl a utekl,“ vzpomínal včera. Vystrašeného prcka pak doprovodil k jeho mamince. Ta vše oznámila policii, která útočníky vypátrala. Vzhledem k věku byl ale případ odložen, soudem jim může být jen uloženo výchovné opatření.
Po stěnách tubusu nemohli vylézt ven
Za nejkurióznější záchranářský čin získal ocenění tým hasičů-lezců ze stanice Šumperk. Zachránili čtyři dělníky, s nimiž se při údržbě tubusu tlakového přivaděče přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně v Loučné nad Desnou na Šumpersku 16. června převrátil dnem vzhůru montážní vozík.
Zůstali viset v části, kde je přivaděč o průměru 3,6 metru téměř vertikální. Vyděšení, podchlazení a vystresovaní dělníci se s vypětím všech sil drželi na konstrukci vozíku. Viseli asi 400 metrů od horního vstupu ze strojovny, odkud je vozík na ocelových lanech spouštěn a ovládán. Po hladkých stěnách tubusu a ve tmě se sami nemohli dostat ven.
Skočil pro děti do ledové vody
Zlatý záchranářský kříž v kategorii dospělých laiků si odnesl Jiří Hanuš z Českého Meziříčí za záchranu dvou dětí z vody. Vykoupat se v prosinci v řece v plánu rozhodně neměl. Pro dvě děti, které spadly do řeky, ale skočil.
„Začal jsem jednat automaticky. Běžel jsem jim na pomoc. Po cestě jsem si sundával bundu, protože už v té době jsem počítal s tím, že jakmile děti z ledové vody vytáhnu, schovám je do suché bundy a do příjezdu lékaře jim poskytnu alespoň trochu tepla,“ vzpomínal.
Přemluvil žačku s nožem
Velmi odvážně se zachoval ředitel domažlické základní školy Ivan Rybár loni 3. září. Když se od třídní učitelky dozvěděl, že jedna z žákyň napadla nožem dva chlapce, šel s útočnicí jednat. Ostatní pedagogové zatím evakuovali zbývající děti. Dívku se mu podařilo přesvědčit, aby kudlu zahodila. Za záchranu žáků získal Čestné uznání.
