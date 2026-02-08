K vidění tu je kompletní souprava korunovačních předmětů, i včetně středověkého žezla, jablka Karla IV. i Svatováclavského meče z dílny šperkaře Jiřího Urbana.
Kolekci mistrovských replik vyrobil světově známý a uznávaný šperkař Jiří Urban (71) z Turnova. „Pro svou zručnost je v Evropě vyhledáván šlechtickými rody. Pracoval i pro britskou královnu Alžbětu II. a též papeže J. Pavla II.,“ říká produkční výstavy Petr Lukas (49).
Věrnou kopii koruny Karla IV. zdobí čtyři lilie inspirované francouzskými královskými rody, u nichž vyrůstal. „V koruně je 96 drahých kamenů a dvacet perel. Nejvzácnější je červený rubelit, smaragdy či safíry a spinely,“ popisuje exponát Lukas.
Petr Lukas o kopii korunovačních klenotů vystavených na zámku ve Frýdku-Místku. (únor 2026) Karel Janeček
Tři části
Výstava ukazuje také osudy dvaadvaceti českých panovníků - napříč pěti staletími prostřednictvím atraktivních exponátů. Nechybí tu makety zámků, v nichž panovníci korunovační klenoty ukrývali a velká sbírka husitských zbraní. K vidění je výstava v Muzeu Beskyd do 26. dubna.