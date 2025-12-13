Krádeže vánočního cukroví z okenních parapetů a přízemních balkónů jsou sice každoroční „klasika“, před níž se v této době lidé vzájemně varují na sítích, jenže tohle? K paní Evě dorazili mlsouni po čtyřech. Ne opilci z hospody, ale návštěva přímo z lesa.
„Dala jsem linecké do krabiček na stůl pod přístřešek u domu, a protože bylo ještě teplé, víčka jsem nedomáčkla. Ráno? Šok! Krabičky rozházené na zemi a prázdné,“ posteskla žena.
Kuna, vlk, srnky?
Doma se teď hádají, kdo to byl. „Vlk? Toulavý pes? Srnčí rodinka…nebo nějaký neznámý „zvířecí gang"? Naštěstí šlo jen první várku. Běžně tam mám naskládaných i deset druhů cukroví, to by mě pak šlak trefil,“ popsala paní Eva.
Rodina bydlí, dalo by se říct, téměř na samotě a stavení nemá oplocené. „Já bych si tipla na srnčí partu, protože mi tady v létě chodí okusovat růže, ale že by jí chutnalo i sladké?,“ přemítala.
Myslivkyně Andrea Güttlerová by srnčí jako pachatele vyloučila. „Není sníh, na zimu je docela teplo, zvěř v lese nestrádá. Tipla bych si spíše na lišku, kunu, toulavého psa nebo kočku. Zrovna před pár dny kočičí loupežník spořádal všechno cukroví mé kamarádce,“ uvedla.
Mlsouni loupí každý rok
Případ zcizeného cukroví zveřejnila předloni také policie na Zlínsku. Odhalily ho kamery. „Vůně přilákala čtyřtlapkového hosta. Ten svoji chvilkovou indispozicí způsobil cukrářce „šok“ a majetkovou újmu. Podezřelému mlsounovi hrozí v rodinném trestním řízení až tři dny domácího vězení,“ uvedla tehdy zlínská policie.
Pachateli ale nejsou zdaleka jen zvířata. Rok co rok si někdo zoufá, že hodiny práce přijdou nazmar. Před dvěma roky to byla například paní Nikola z Opavy. „Doufám, že ti to cukroví uvízne v krku a udusíš se, šmejde,“ vzkázala tehdy zloději, který jí z parapetu tři metry nad zemí ukradl cukroví pro všechny blízké.
„Krabice naskládané v pytlích jsem přes okno přivázala provazem k radiátorům, aby náhodou nespadly. Rohlíčky, pracny, úly…, vše domácí,“ posteskla si.
Dlouhé večery strávila v kuchyni i samoživitelka z Lovosic. Bohužel pak krabičky naskládala na balkón, kde už je však další den nenašla. Situace byla o to smutnější, že žena obracela každou korunu a s cukrovím jí pomáhaly dvě malé holčičky.
VIDEO: Cukrář Josef Maršálek o tom, kolik toho napeče na Vánoce i cukrařině jako řemeslu.
Cukrář Josef Maršálek o tom, kolik toho napeče na Vánoce i cukrařině jako řemeslu Vera Renovica