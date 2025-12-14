Po těžké autonehodě, ke které došlo v březnu 2024, strávil Dominik půl roku v kómatu. Když se probral, měl vážně poškozený mozek. Táta pětileté holčičky a bývalý dvojnásobný mistr světa Slovenska v boxu měl dvě přání, která vyťukal prstem na komunikační destičku: „Začít znovu chodit a zavřít pusu.“ Od probuzení ji má kvůli ztuhlosti svalů totiž neustále doširoka otevřenou a velmi se za to stydí.
Petr Olšák, který metodu elektroakupunktury vymyslel, mu nejprve napíchal tenké jehličky do nohou, tváří a hlavy a poté je připojil k jemnému elektrickému proudu. „Naštěstí už umí dát najevo, jestli mám přidat nebo ubrat,“ vysvětlil lékař.
Stačila hodina a začal se hýbat!
Procedura trvala necelou hodinu. Během ní Dominik s neskrývaným nadšením rozhýbal nohy i rty. Po dlouhé době dokázal pusu úplně zavřít. U toho všeho stála jeho žena Michaela. Na první pohled je vidět, že se svého muže nevzdá.
Dominik Dolinaj (36) byl po autonehodě a následném kómatu nehybný. Elektroakupunktura mu rozhýbala nohy! Jana Gartnerová
„Byli jsme sportovní rodina, pořád v pohybu. Manžel trénoval mladé boxery. Věřím, že ho jednou znovu rozchodíme a rozmluvíme,“ řekla odhodlaně.
Je na vozíku a kreslí
Od nehody uplynul rok a půl. Z bývalého vězeňského dozorce, který po probuzení nevnímal okolí a jen ležel, je dnes vozíčkář, který rozumí všemu kolem sebe, zajímá se o svět a dokonce chce zase číst.
„Dcerce už nakreslil i zajíce. Kdyby nebylo neurorehabilitačního centra Arcada, kde ho probudili z kómatu a kde se nebojí moderních metod, nevím, co bychom si počali. Běžný zdravotnický systém si s takovými pacienty často neví rady,“ dodala Michaela, která žije s rodinou v obci Mikušovce v Trenčínském kraji.
Překvapivá rychlost
Rehabilitační lékař Peter Olšák spojuje klasickou akupunkturu s přivedením jemného elektrického proudu do jehel. Ten stimuluje poškozené nervové dráhy, které se díky tomu začínají znovu probouzet.
„Rychlost, s jakou se to někdy děje, překvapila i mě. Metoda pomáhá lidem po těžkých úrazech mozku, páteře, po poranění míchy, mrtvicích i s roztroušenou sklerózou. Neumí zázraky, ale často jim uleví od bolesti, zlepší kvalitu života nebo zvýší samostatnost. Vrací se jim cit i ovládání spodní části těla, zejména kolem pánve. Mnoha z nich to výrazně pomáhá při vyměšování a u části se zlepšil i intimní život,“ vysvětlil lékař, za kterým jezdí pacienti z celého světa.