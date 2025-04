Dům, kde se dějí zázraky každý den. To je Neurorehabilitační centrum Arcada v Ostravě, kde probouzí lidi z kómatu. Nad mnohými už odborníci zlomili hůl, ale zde se je podařilo vrátit zpět do života. Studentka Dorotka si vybavila prstovou abecedu, sportovec Láďa si dal první pivo. Pro rodiny, které na zlepšení stavu svých blízkých čekali měsíce, to jsou momenty, které lze jen těžko popsat.

Pacienti v kómatu se po bloudění v neznámém nekonečnu probouzejí díky lásce. „Bez toho, aby ji od blízkých dostávali, to nejde,“ řekl šéf centra Arcada v Ostravě Bohumil Svoboda.

Když se k tomu přidají ty nejšpičkovější přístroje v Evropě, které má zařízení k dispozici, dějí se zázraky. „Já v tom zázraku žiji,“ prozradila paní Anastázia, maminka Dorotky (22), kterou srazilo na přechodu auto. Čtyři měsíce byla v bdělém kómatu.

„Už jsem nevěřila ve zlepšení, ale naštěstí jsme se dostali do Ostravy, kde rehabilitujeme celý den. Vybavila si angličtinu, pořád se ptá, jestli na ni na studiu psychologie počkají, vzpomněla si i na prstovou abecedu. Tu se sestrami jako děti vymyslely, abych jim nerozuměla. Takže ji teď používáme,“ smála se maminka.

První pivo a máma

O pokrocích svého manžela Miloše (33) po autonehodě mluví také Anna Ulrichová. Se dvěma malými dětmi se do Ostravy přestěhovala z východních Čech, aby s ním mohla v centru cvičit a byla mu nablízku.

Z procházky se vrací Marie Fišerová a na vozíku tlačí svého syna Ladislava (36). Nadšenému sportovci a hokejistovi se stal osudným náraz do kamionu. V kómatu byl rok. „V nemocnici nám řekli, že už mu nic nepomůže. Riskli jsme to, přestěhovali jsme se z Berouna do Arcady a je to stále lepší a lepší. Probral se, už spolu komunikujeme a včera si dal dokonce v hospodě s námi pivo,“ radovala se maminka.

Video Video se připravuje ... V centru Arcada v Ostravě probouzí pacienty z kómatu Neurorehabilitační centrum Arcada

Petra Wojaczková (31) z Karviné se také probudila na konci loňského roku z kómatu. Postavila se a řekla »máma«! Mladou ženu se expřítel pokusil škrtit kabelem. Má ještě před sebou dlouhou cestu, na snímku posiluje tělo s pomocí robotického trenažéru v centru Arcada v Ostravě.

Kouzla na počkání

Všechny rodiny, které nyní bydlí v ostravském centru Arcada, aby byly u svých milovaných v kómatu nebo po kómatu a mohli s nimi absolvovat veškerou rehabilitaci, se shodují.

„Zdravotnický systém je odepsal, nebýt centra, starali bychom se doma o nic nevnímající ležáky. Za ta kouzla, která tady umí, jsme neskutečně vděční.“

Pobyt v centru není levný, nehradí ho zdravotní pojišťovny. Blízcí pacientů v kómatu, jsou tak odkázáni pomoc lidí ve veřejných sbírkách. Cena a délka pobytu závisí na rozsahu léčby, pohybuje se ve statisících.

Davida si vzali z dětského domova: Po neštěstí je v kómatu! Táta se o něj stará už 15 let

Špička mezi špičkami

Neurorehabilitační centrum Arkada pracuje s celostní medicínou, individuálním přístupem nebo s nejmodernějšími přístroji, jaké jsou na světě k dispozici. Pacienti si například nasazují oblek, který pomocí elektroimpulzů stimuluje jejich tělo. Založil ho Miloš Svoboda z Ostravy poté, co se do bdělého kómatu po topení se v bazénu dostal jeho adoptovaný syn David (20).

„Přesto všechno, co máme k dispozici, dávám na první místo lásku. Proto přijímáme jen pacienty, kteří u nás v apartmánu bydlí s někým z rodiny. Aby byl postižený neustále v jeho blízkosti, slyšel jeho hlas, vnímal objetí, řeč, zpěv, prostě právě tu lásku. Pak má důvod se z kómatu vrátit do života,“ dodal Svoboda.