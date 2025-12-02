Děsivé události odstartovaly nevinné sms, které muž (37) posílal ženě. Jenže ta byla přítelkyní jednoho z dvojice, která nyní stojí před soudem. Jiří S. se totiž rozhodl k hrůzné akci. Pod záminkou zájmu o nákup drog se on i David A. vetřeli muži do bytu.
Ten jim nabídl pervitin, předstírali, že fet chtějí otestovat. Místo toho však podle obžaloby Jiří S. nečekaně srazil pěstí muže na podlahu, kde začalo peklo.
Už si nezaš*áš!
Jiří S. měl omráčeného muže i sebe svléknout do naha a stále ležícího známého komandovat, hrozit mu smrtí a bít ho. Podle obžaloby ho nutil k nechutným sexuálním praktikám, bil ho pěstmi, páskem z kalhot a nakonec si přinesl nože, které házel kolem něj.
Ale nezůstalo jen u toho. „Jedním z nich ho poté řezal na ušním boltci, prsním dvorci i na předkožce penisu,“ četl žalobce děsivé pasáže.
„S holkama kamarádů se nespí, už si nezaš*káš,“ syčel podle žaloby Jiří S. na oběť. Nebožáka měl mučit celé hodiny! V bytě nešla elektřina, a tak mu u toho David A. prý svítil mobilem...
Bojí se vycházet ven
Napadený muž utrpěl posttraumatickou stresovou poruchu, se kterou se léčí dodnes. Bere léky na úzkosti, má deprese. Když náhodou potkal venku Jiřího S., který je souzen na svobodě, dočkal se dle žaloby dalších výhrůžek.
„Tak ty chceš milion odškodnění? Než dojdeš k soudu, tak tě zabiju,“ měl mu říct. Od té doby poškozený muž nevychází ze strachu ven. Nedostavil se ani k prvnímu soudnímu jednání.
Kumpán chtěl upálit ženu
Oba kamarádi „z mokré čtvrti“ zjevně dávají rádi průchod temným choutkám. Půl roku po trýznění byl pro změnu v hlavní roli David A., muž se zálibou v ohni. Na zahradní párty loni v létě s Jiřím S. házel králíky psovi, zapálil králíkárnu a pak polil benzínem a zapálil protestující družku hostitele!
Žena přežila shodou náhod, má ale trvalé následky. David A. za to dostal před měsícem výjimečný trest 24 let. Teď mu žalobce Legerský navrhl za účast na vydírání muže dalších šest. Hlavnímu „trýzniteli“, Jiřímu S., navrhl devět let.
