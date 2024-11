Příběhy lidí ze zaplavených obcí Krnovska: Povodňová spoušť v práci i doma!

„V sobotu 15. září ráno jsem proto vyrazila do práce. Došla jsem jen po křižovatku. Dál už to nešlo. Ulice byly celé zaplavené. Voda se valila přes cestu, která vede k nám. Policisté mě těmi zaplavenými ulicemi provezli ,“ říká Veronika Hanuščáková.

3. Dům se změnil v ostrov

Pavel Bártek (52) a jeho manželka Jana (49) jsou oba zaměstnanci krnovské nemocnice. On pracuje jako ošetřovatel na operačním sále. A paní Jana je sestra na urologii. Bydlí ve Městě Albrechticích v domě na břehu řeky Opavice.

Když přišla velká voda, prožívali obavy o starší nemocné rodiče. „Byli jsme během chvilky docela odříznutí vodou od okolního světa. Náš dům se pak změnil v ostrov. Byla to hrůza hrůz,“ řekl pán domu k situaci za albrechtickým koupalištěm.

Dům Bártkových stojí v místech, kde řeka Opavice způsobila škody už v roce 1997. Letos to ale bylo podstatně horší. „Všechno bylo pod vodou. Uvízli jsme v domě bez vody, elektřiny i plynu a odpadu. Všechno, co jsme měli dole, je zničené. Nové kotle, bojlery, veranda, prostě všechno,“ uvedl Bártek.

Spoustá práce a času

Největší kámen oběma spadl ze srdce, protože o nemocné rodiče je dobře postaráno. „Z nejhoršího už jsme venku. O rodiče se postaral bratr a dům nespadl. To je hlavní.

Teď jde o to, jak z našeho domu udělat obyvatelné místo, kde se dá normálně žít. Bude nás to stát spoustu práce, času i peněz, než to dáme do pořádku. Ještě ani nedokážu říct celkový rozsah škod, protože pořád nacházíme další a další problémy,“ uvedl ošetřovatel Pavel Bártek.

„V nemocnici a vlastně všude na Krnovsku teď všichni řešíme povodňové problémy. Nemocnice ale nesmí přestat fungovat. Zaměstnanci jsou v práci v bílém a doma v montérkách. Z práce do práce. Kdybych to měl shrnout, je to mazec,“ zakončil ošetřovatel Pavel Bártek.

Takto zaznamenal povodeň ve Městě Albrechticích a svůj dům dronem Pavel Bártek (52). Autor: Foto Blesk - Karel Janeček a SSZ Krnov

