„My nevěřili, že to bude tak strašné. Ale přišli jsme o vše. Zachránila jsem doklady a drobnosti. Ostatní věci jsme museli vyhodit. V bytě jsme bydleli tři měsíce. Já se do něj zamilovala, u bytovky zahrada, kde si hrála naše Nelinka, na kterou jsem viděla rovnou z kuchyně,“ říká Markéta Budíková.

Voda v pronajatém bytě dosáhla výšky 1,60 metru. Její síla nadzvedla podlahu. Z bytu je zaneřáděný holobyt, který vyžaduje kompletní rekonstrukci. S přítelem Michalem a dětmi teď paní Budíková bydlí v azylu u příbuzných v nedalekém Lichnově. Musí si vystačit s kamrlíkem se starými kamny.

Hodiny uplavaly

Dcera Nela (3) přišla o všechny hračky, „hodináře“ Ivana nejvíce mrzí ztráta jeho sbírky hodin všeho druhu. Čítala skoro 30 kusů. „Zachránil jsem troje hodiny, byly nahoře na skříni. Ty ostatní jsou pryč,“ řekl chlapec a ukázal na jedny nástěnné. „Tyhle jsou po babičce, sám jsem je opravil,“ dodal.

V koníčku si libuje už od pěti let. „Nikdo z rodiny tomu neholdoval. Sám od sebe s tím začal. Nevím, kde se v něm vzalo. S mým příjmením to ale nemá nic společného,“ usmála se maminka. Ivanovi už lidé nabídli různé hodiny darem. „U dědy už mám klasické kukačky se šiškami,“ těší malého nadšence.

Chtějí se vrátit

Markéta Budíková přiznává, že bez hodných majitelů bytu by bylo téměř nemožné se do něj vrátit. „Už se pustili do oprav. Jsme za ně moc vděční. Je nám jasné, že peníze budeme muset všelijak lepit s nimi. Ale šance, že se brzy vrátíme, je velká. Ten byt je tak úžasný, že zpátky chceme i přes to, co se stalo,“ tvrdí odhodlaně.

Sbíral vše, co tiká

Sbírka nadšence Ivana obsahovala všechny druhy hodin, na které si lze jen vzpomenout, od klasických kapesních „cibulovek“ přes kukačky, náramkové hodinky či radiobudík až několik nástěnných hodin. „Umím jim vyměnit strojek, už jsem i nějaký rozebral a opět složil. Fungovalo to,“ řekl klučina.

VIDEO: Starosta Krnova: Únava i odhodlání. Chybí ruce, nohy i teplo. Kdo slíbil pomoc?

Video Video se připravuje ... Starosta Krnova: Únava i odhodlání. Chybí ruce, nohy i teplo. Kdo slíbil pomoc? Bára Holá