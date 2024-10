Sestřička Ivana Marková pracuje na oddělení ošetřovatelské péče nemocnice ve Městě Albrechticích a v Opavici žije společně s manželem Jaroslavem čtyřicet let. Teď jí vrásky na čele přidělaly masivní povodně.

„Křečky, andulky a pejska jsme stihli vzít nahoru do patra, část králíků se však utopila. Přízemí jsme měli dva dny pod vodou,“ říká. Sotva voda trochu opadla, přebrodila se do nemocnice domluvit volno na odklízení nejhorších škod. Všude bylo jen bahno a vodou zničený majetek, včetně auta.

Pomohli kolegové

„Hned druhý den jsem ale uklouzla na povodňovém bahně a zlomila zápěstí. V rozmáčeném zabláceném domě jsme zaháněla bolest ibuprofeny a přemýšlela se slzami v očích, co dál,“ uvedla.

»V nouzi poznáš přítele«, říká přísloví. Sotva se o apokalypse a úrazu dozvěděly kolegyně z nemocnice, vyrazily Ivaně na pomoc s lopatami odklízet mazlavé bahno. Bylo všude. V obýváku, v autě a pitná voda byla jen z cisterny. „Kolegové zdravotníci odvedli obrovský kus práce. Podrželi mě v mém nejtěžším období,“ poděkovala Ivana Marková.

Jako žebráci, už to nechci zažít

Jako by toho neštěstí nebylo dost, manžel Jaroslav si opařil nohu. „Jako zdravotník si uvědomuji, že s ní nesmíte do infekčního prostředí. Taky ale vím, že to prostě nejde dodržet, když chováte slepičky a prasátko. Nechci plakat. Vždycky jsme si zakládali své soběstačnosti, a že po nikom nic nechceme. Najednou se ocitnete ve stejné situaci jako žebrák. Po povodních nefungovaly terminály ani bankomaty. A pokud nemáte doma hotovost, musíte jít prosit o peníze na jídlo. Tohle už nikdy nechci zažít,“ popsala další zkušenost sestřička Ivana Marková.

Potřeba je stále každá pomoc. Přispět mohou vytopené rodině jak jednotlivci, tak právnické osoby. Sbírka oficiálně potrvá do 30. listopadu. Číslo účtu je: 347540452/0300

Důchod jen dva týdny

Jaroslav Marek odešel letos v září do zaslouženého důchodu. Těšil se, jak bude celé dny trávit se sekačkou na upravené zahrádce. Užíval si důchodu pouhé dva týdny, než celá zahrádka skončila pod vodou i se sekačkou. Dřevo na zimu uplavalo, takže musí nadělat další. Jen neví jak. Povodně zničily i štípačku a cirkulárku. Proud byl tak silný, že uplavala i betonová skruž ze studny.

„Voda nám tekla přes obývák jedním oknem tam a druhým ven. Tady v Opavici dopadli všichni špatně. Poláci na protějším břehu taky. V okolí je několik prázdných stavení, někteří sousedé z rozmáčených domů se vystěhovali. My stále zůstáváme. Máme v Opavici rodinu. Musíme si pomáhat a postarat se o náš zvěřinec,“ říká paní Ivana Marková.

Jak se žije v rozmáčené domácnosti?

„Musíte stříkat zdi desinfekcí a střídavě vysoušet průvanem i vysoušečem a modlit se, aby vydržel kotel, který má za sebou už třetí povodeň. Víte, jaká byla úleva, když se nám po povodni poprvé podařilo zatopit?,“ popisuje Ivana Marková.

Spoustu času zabralo vytahování bahna kýblem ze studny. „Budeme tam minimálně půl roku lít dezinfekci, než si troufnu poslat vzorek na hygienu. Vodovod nemáme a cisternu s pitnou vodou přemístili do Linhartov. Pro vodu jezdíme přes dva kilometry,“ dodala zdravotní sestřička.

Přestože strádali, Markovi ubytovali povodňového kocoura Chlupáčka od původních majitelů, kteří se ze svého neobyvatelného domu v Opavici museli vystěhovat. Přidal se k jejich kočkám Terezce a Mikešovi.

