Údajně to býval typický cigánský pokrm, kterému se říkalo goja, ale pro Gorolii, což oblast na východě republiky, se jedná o osobité místní jídlo. Rozhodně není pro slabší povahy nebo dietáře, ale do tohoto krásného kraje rozhodně patří.

„U nás se umění v pečení bachora dědí už po generace a není nikdo v rodině, komu by jídlo nechutnalo. Často se mi stane, že někdo z jiné části země při pohledu na pekáč ohrnuje nos, ale pokaždé, jakmile ochutná, už se nezastaví,“ líčil mistr v jeho přípravě, kapelník a folklorista Byrtus.

Moc koření přebije chuť

Podle něj si každý kuchař recept trochu upravuje po svém. Pro něj však platí, čím méně, tím lépe. „Nedávám zbytečně moc koření, aby nepřebilo samotnou chuť bachora, spíše jen sůl a pepř. Navíc ho dělám v tlustém střevě, zatímco mnozí jiní v tenkém. Tlusté střevo zajistí, že se maso uvnitř nerozpeče,“ vysvětlil Byrtus.

Muž za svůj život už připravil zhruba 100 plechů bachora, což je asi dva tisíce porcí. „Není to pokrm pro letní měsíce, spíše na podzim a na jaro. Doma si ho děláme nejčastěji při šlapání zelí, což bude zrovna teď,“ dodal pan Peter, který dokonce zvažuje, že uspořádá bachorafest.

Bachor se specialita jmenuje proto, že se v minulosti místo ve střevech pekla ve vyčištěném prasečím žaludku.

Gorolie je oblast ve východním výběžku republiky v horách kolem Jablunkova. Je známá svým specifickým nářečím, v němž se mísí čeština i polština a bohatými kulturními tradicemi.

Recept na gorolskou specialitu

Na jeden plech přijde zhruba 2 až 3 kg brambor, půl kila vepřového bůčku, čtvrt kila plece, čtvrt kila slaniny, cibule, vejce, mléko, sádlo, majoránka, pepř, sůl, kmín, česnek a vepřová tlustá střeva.

Cibulku zpěníme na tuku a orestujeme na ní maso i slaninu. Syrové nastrouhané brambory spaříme vařícím mlékem a přidáme do nich orestované maso a všechny ostatní ingredience. Hmotou se naplní hrubá střeva, pevně se zaváží, opatrně vyskládají na plech, na několika místech se lehce propíchnou a pekáč se dá do trouby. Někdo nedává maso přímo do střev, ale například jím obloží až naplněná střeva na pekáči. Dobrota se peče 2 až 2,5 hodiny. Zpočátku je ji třeba přikrýt a nastavit 160 stupňů, dopéká se odkrytá zhruba na 200 stupňů.

