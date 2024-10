Je to 40 let, co zámku Kunín na Novojičínsku "vládne" Jaroslav Zezulčík (62). Nepatří k potomkům s modrou krví, ale jako kastelán dokázal vrátit zchátralou památku v čase. Pod jeho taktovkou se ruina opět proměnila v barokní skvost, stejný jako když ho obývali šlechtici.

„V 90. letech vypadal náš zámek jako dům hrůzy. Tehdy se začala rýsovat myšlenka a s ní spojené nadšení, to změnit. S rozpočtem 60 milionů korun, dnes by to bylo mnohonásobně více, jsme se do toho s městem pustili,“ vzpomínal pan Jaroslav, profesí historik pod Muzeem Novojičínska.

Jeho starostí byl jednak odborný dohled nad rekonstrukcí, ale také hledání ztracené paměti zámku. Musel pátrat po celém světě po potomcích rodů, kteří v panství žili. Na spoustu roků se tak z něj stal detektiv a kastelán v jednom.

Poznal se se šlechtici

„Internet byl v plenkách, takže jsme telefonovali a psali dopisy. Potřebovali jsme zjistit podle fotek, jak pokoje vypadaly,“ líčil kastelán. Mravenčí práce se vyplatila. Postupem času se spojil se s mnoha rodinami, od Rakouska, Ameriky po Chile, nahlédl do jejich alb nebo od nich rovnou získal sbírky, předměty a dokonce i vybavení pokojů.

„Pro návštěvníky je mnohem zajímavější, když vnímají při prohlídce příběhy zámeckých pánů, když vidí jejich kapesníčky, ubrusy či povlečení s emblémy,“ poznamenal pan Jaroslav s tím, že se stalo tradicí, že potomci šlechtických rodů teď zámek navštěvují.

Archiv Harrachů

Podle něj však pátrání ještě není zdaleka u konce. Muž se mu věnuje hlavně v zimě, kdy jezdí do vídeňského archivu. Rozsáhlou rodinnou sbírku mu zpřístupnila rodina Harrachů, pro kterou zámek před 300 lety stavěl významný architekt Johann Lucas von Hildebrandt.

Kastelánovým velkým přáním, než ve svém poslání skončí a předá žezlo dál, je zvládnout ještě proměnu zámeckého parku do původní podoby.

Nejznámnější je Walburga

Podle svých slov si Jaroslav Zezulčík splnil dětský sen bydlet na zámku. Byt má opravdu dole v přízemí kunínské památky. Donedávna tam žil se svou ženou. „Sám bych to asi nedokázal, byla mi obrovskou oporou, se vším mi pomáhala. Bohužel mi ji vzala nemoc a bez ní to bude těžké,“ poznamenal smutně kastelán s dodatkem, že těch 40 let na zámku byla pořádná dobrodružná jízda…

Asi nejznámějším příběhem z kunínského panství je osud hraběnky Marie Walburgy, narozené v roce 1762. Když jí nemoc postupně zemřeli všichni tři potomci, založila vzdělávací ústav pro chudé děti. Jedním z nich, které jí mohli vděčit za možnost studovat, byl František Palacký. Na počest hraběnky se zámek každoročně bohatě zdobí květinami.

Slýchám kroky

O možných zámeckých strašidlech kastelán mluví nerad. „Někdy slýchám kroky, tak jdu hned kontrolovat zabezpečení a nikde nikdo. Také se tu dějí věci, které nejdou vysvětlit. Podle mě se do zámku za ta staletí vtisklo tolik osudů a navíc se sem vrátily věci, které sebou ty příběhy a energii nesou. Záhadám se asi vyhnout nejde, ale nebojím se jich,“ dodal Zezulčík.

