Sotva týdenní veverčí sameček neměl start do života jednoduchý. Když ho máma v parku stěhovala do jiného hnízda, zaútočila na ni kočka. Vyděšená samice mládě upustila a utekla. Veverčák měl štěstí, že celou scénu v parku u Bohumína na Karvinsku sledovali dva lidé.

„Čekali, jestli se veverka pro potomka vrátí. Bohužel, už se neobjevila,“ líčila Marcela Orlová ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku, kam manželé veverčího sirotka nakonec odvezli. Teď místo mámina struku co dvě hodiny pije mléko ze stříkačky a choulí se v boxu vyhřívaném na třicet stupňů. Není jediný.

„Letos máme nezvykle mnoho opuštěných veverčat, momentálně okolo dvacítky. Bude to počasím. Zima nezima, všechno se posunuje,“ řekla Orlová. Sameček zrovna tvrdě spí, když ho žena vyndá z tepla boxu ven, aby ukázala, jak roste. Vůbec se mu to nelíbí. „Naštěstí nebyl nijak zraněný, jen lehce podchlazený, takže se mu daří dobře,“ dodala.

Aby si nezvykla na lidi

Proč se pro něj samice nevrátila a nechala ho napospas osudu? „Měla strach o život. Někde už na ni čekala další mláďata, která postupně přenášela,“ vysvětlil šéf stanice Petr Orel s tím, že se jim daří vypiplat asi 70 procent opuštěných veverčat, která vracejí okolo půl roku do přírody. Na to se pak připravují ještě ve venkovní voliéře.

„Vždycky se snažíme, co to jde, aby si veverky nezvykly na lidi,“ poznamenal Orel. Odchovance vypouští záchranná stanice v bezpečných lokalitách daleko od silničního provozu. Pokud veverku neuloví některý z predátorů, jako jsou kuny, straky, kočky či dravci, dožívá se v průměru tří let.

Mléko až z Ameriky

„Třicet procent má různá vnitřní zranění od koček nebo strak, které ničí veverkám hnízda, a byť dělají ošetřovatelé maximum, uhyne,“ vysvětlil.

Stanice právě čeká na mléko pro veverčata až z Ameriky. Zatím je krmí sušeným pro štěňata, protože jiná lepší náhrada u nás není. „Každý savec má jiné složení mateřského mléka, jiný poměr tuku a dalších živin. Některá veverčata mají u psího problém s trávením, proto jsme zvědaví, jak bude fungovat to ze zámoří,“ zmínil Orel.

„Za ty roky, co je zachraňujeme, jsme vypozorovali, že každá je povahově úplně jiná. I co se týká krmení, některá mláďata tak hltají, že by spolkla i stříkačku, jiným mléko teče všude kolem a je s nimi hrozná piplačka,“ dodal šéf záchranné stanice.

VIDEO: Veverka mlsá dobroty z krmítka pro ptáčky v třinecké části Lištná.

Video Video se připravuje ... Veverka mlsá dobroty z krmítka pro ptáčky v třinecké části Lištná. fb