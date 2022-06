Čtyři jezevčata našla žena při bourání stodoly. Jejich matka zahynula, když do objektu vjela těžká technika a propadly se podzemní chodby. Ženě v tu chvíli nastal frmol.

Rychle zajet koupit sušené kočičí mléko, lahvičku s dudlíkem a připravit se na bezesné noci. Co dvě hodiny sirotky krmila, masírovala jim bříška a čistila heřmánkem místa po pupeční šňůře. Ve dne v noci.

Marta (73) se stala náhradní mámou pro čtyři malé jezevce: Krmila je s dudlíkem

Jezevci ji poznali

Po čase mláďata odcestovala do záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku, kde v péči o ně pokračovali. Marta se teď na ně zajela ještě naposledy podívat. Poznali ji po hlase a hrnuli se k plotu.

Marta Byrtusová (73) z Písku na Frýdecko-Místecku se postarala o čtyři malé jezevce. Jana Gartnerová

Pohladit si je však už nemohla. „Odvykáme je kontaktu s lidmi. Pomalu se budou učit lovit a připravovat se na samostatný život. Doufáme, že všechno klapne,“ uvedl Jan Kašinský ze stanice. Kde konkrétně je vypustí, ale neprozradil.

Ve stodole už jsou další

Mezitím se však do stodoly stihli nastěhovat další jezevci. Prozradily je nové „vchody“ do nor. A nejen to.

„Mají tam zase mláďata, poznala jsem to podle jekotu, když jsem vešla dovnitř a ona se utíkala s křikem schovat. Budu muset stodolu zbourat až na podzim, až je samice odchovají,“ dodala paní Marta.