„Sice byla mláďata schoulená u sebe, ale různých velikostí, takže určitě od dvou samic. Asi si tam zakládaly školku,“ vylíčila Marta, která jezevčátka dala opatrně v rukavicích do krabice vystlané vlnou.

Pak je položila pod stodolu a doufala, že se jejich mámy vrátí. Dlouho to nevydržela. „Bylo chladno a děcka strašně vřískala. Bohužel, když do objektu vjel bagr, chodby pod ním se propadly a jezevčice v nich asi zahynuly, jinak by je neopustily,“ dodala.

Náhradní máma

Ženě v tu chvíli nastal frmol. Rychle zajet koupit sušené kočičí mléko, lahvičku s dudlíkem a připravit se na bezesné noci. Co dvě hodiny sirotky krmila, masírovala jim bříška a čistila heřmánkem místa po pupeční šňůře. Ve dne v noci.

„Nejmenšího z nich jsem pojmenovala Křikloun. Byl nejhladovější a nejuječenější,“ dodala Marta, která zpočátku nebyla připravena na jezevčí zvyky, a tak ji dva samečci po puštění dudlíku celou počurali.

délka: 03:47.88 Video Marta Byrtusová (73) z Písku na Frýdecko-Místecku se postarala o čtyři malé jezevce. Jana Gartnerová

„Oni se po krmení převrátí na záda a pustí proud směrem nahoru. Samice jejich moč pije, aby se neznečistilo hnízdo. Já to pak zvládala s ručníkem a igelitem,“ smála se žena s tím, že po týdnu si sirotky odvezli lidé ze záchranné stanice. Mezitím se však do stodoly stihli nastěhovat další jezevci. Prozradily je nové „vchody“ do nor.

Až do pasu

O tom, že si lesní šelmy stodolu nárokují, svědčí vyšlapaný chodníček kolem plotu, kudy se trousí sem a tam. Pozemek Marty Byrtusové přitom neleží u lesa. „Že tu mám jezevčí kolonii, jsem zjistila před rokem, když jsem ve stodole propadla až do pasu. Je úplně poddolovaná a naklání se,“ vysvětlila, proč ji chce zbourat.

Na druhou stranu jí jezevci uklízí slimáky, popadané ovoce a díky nim se nemusí bát o slepice. Žádná jiná šelmička si totiž nedovolí vstoupit na jejich území.

Jezevci na dudlíku

O dva jezevčí kluky a dvě holky se teď starají v záchranné stanici v Bartošovicích na Novojičínsku. „Už otevřeli oči, ale pořád se krmí přes dudlík. Jestli se je povede vrátit do přírody, uvidíme zhruba v létě. Jsou pohromadě, budou si spolu hrát, takže si nemusí vytvořit silnou vazbu na člověka,“ uvedl Jan Kašinský ze stanice.

Kdyby to ochráncům nevyšlo, najdou jim ubytování v některé vhodné expozici. Na našem území je jezevec největší lasicovitou šelmou, váží 10 až 20 kg, dlouhý je až 85 cm a s ocasem má metr.