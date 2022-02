U malých pasek ve svazích, v lesích plných roklí, při nahodilé těžbě nebo vývratech – tady všude kůň zdárně konkuruje traktorům. Co konkuruje, doslova stroje převálcuje! Díky koníkům je navíc těžba ekologická a šetří lesy od ničení těžkou technikou.

Daniel a Tomáš se s Azurem vydávají den co den do Beskyd kácet stromy do míst, kam se traktor nedostane. Je to nebezpečné, proto potřebují silného a spolehlivého čtyřnohého parťáka. I na jeho šikovnosti záleží, jestli večer zasednou s rodinou k večeři.

Pochopení v rodině

Zatímco jeden z mužů kácí stromy, druhý je s koněm stahuje k cestě. Stane se, že v prudkých svazích to ani silné nohy houževnatého zvířete nezvládnou a on se skutálí dolů. Někdy to odnese odřeninou, jindy polámanými žebry. „Zatím se ze všeho vykřesali,“ říká Daniel.

délka: 03:56.56 Video Bratři Kluzovi z Mostů u Jablunkova kácejí a stahují dřevo v těch nejtěžších terénech. Jana Gartnerová

Azur je hřebec plemene českomoravský belgik. „Vycvičený na práci v lese má hodnotu kolem sta tisíc korun,“ říká Tomáš. Bratři s úsměvem přiznávají, že s koňmi tráví pomalu více času než s manželkami. Kromě toho, že s nimi v potu tváře dřou, starat se o ně musejí i doma a ty mladší učit tažným dovednostem.

„Naštěstí je moje žena také od koní, takže se nezlobí, a naše děti je taky milují,“ pochvaluje si Daniel.

Nerozvážné šlápnutí a je zle

Kluzovi si koně odchovávají a trénují sami. Nejdříve je navykají na postroj, pak za ně připnou pneumatiku nebo menší kládu. Také je seznamují s auty a zvuky lesa. „Zajíc, srnka nebo divočák, který vyběhne těsně před nimi, je nesmí vyvést z míry,“ podotýkají s tím, že kůň musí majitelům důvěřovat. Špatné rozhodnutí může stát oba život.

„Jeden rychlý pohyb špatným směrem, jedno nerozvážné šlápnutí, kláda sjede ze srázu a strhne koně,“ upozorňují bratři.

Tažných koní mají bratři Kluzovi sedm, jsou mezi nimi kobyly i hříbata. Do terénu chodí tři z nich. „Střídáme je, aby si odpočinuli. Pokud má někdo do lesa jen jednoho, za dva roky ho odrovná. Nám tak slouží i deset let,“ vysvětluje Daniel.

Malý slovníček koňáků: čihý/čehý:doleva, heta:doprava, curig: dozadu, vijé/hyjé: dopředu, prr: stát