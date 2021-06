Hvězdička, Kometa, Karmína, Anděla, Zlatka, Bledulka, Čerta, Jaruš a dalších 30 sněhobílých krásek i s 60 kůzlaty dělají Simoně Silberové (34) společnost od rána do večera.

Pečuje o ně, kozlí je, dojí a vyrábí kozí sýry. Ač by se dalo říct, že kozy vypadají všechny stejně, i ona je pozná podle jmen. „Všímám si tvaru hlavy nebo vemene. A kůzlatům říkám malá Kometa, malá Zlatka,“ vysvětluje Simona, matka dvou dětí.

Popletená Lory a Zory

K jejímu překvapení si kozy i velmi rychle zvykly chodit každá na svou dojící lavičku. „Zavolám »Andělo«, a ona kráčí tam, kam má. Jen Lory a Zory jsou poplantané (popletené), protože jejich jména zní foneticky stejně. Pokaždé přiklušou obě,“ směje se žena.

Každá koza je osobnost a ji samotnou překvapilo, jak jsou inteligentní. Některé jsou mazlivé, jiné flegmatické a některé plašandy. „Zvláštní je, že se dědí i jejich zlozvyky. Jedna z nich při dojení dupe nohama a dělá to i její dcera a vnučka, i když to nikdy nemohly vidět,“ popisuje hospodářka.

Ovce byly tupé

Původně si Simona pořídila na farmu ovečky, ale přišly jí tak trochu tupé. Nakonec zvítězily kozy, a protože se chce věnovat chovu pořádně, sehnala si papírové plemeno česká bílá krátkosrstá koza.

Z narozených kůzlat poctivě vybírá další jedince do chovu. Například letos jen jeden z kozlíků bude předávat své geny dál. Některá kůzlata mají předkus či podkus nebo třeba černý flíček. „Je to docela věda,“ podotkne Simona.

Všechny stejně

Kozy dojí zpočátku okolo 5 litrů mléka denně, později dojivost trochu klesne. Mléko dávají zhruba až do listopadu. Simona se snaží, aby stádo bylo, co se týká dojivosti vyrovnané. Rekordmanky se brzy vyčerpají.

Rození kůzlat se říká kozlení. Koza nosí potomka 5 měsíců. Simona nechává mláďata na pastvě s matkami, tvrdí, že jsou potom hezčí.

Jsou chytré

Na Silvestra se Simoně celé stádo kvůli petardám splašilo a uteklo daleko, téměř až k dálnici. Naštěstí se rodině podařilo všechny včas nahnat zpět a žádné se nic nestalo.

O kozách se tvrdí, že jsou stejně chytré jako například vlčák. Dokážou přijít na to, jak se dostat do zapečetěné krabice, což je úkol, který se používá k měření inteligence u lidoopů. Navíc mají údajně smysl pro humor. „Například když koza něco vyvede, a pak vidí, že se tomu lidé smějí, dělá to znovu a znovu,“ tvrdí chovatelka.