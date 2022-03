„Polsko navrhuje co nejdříve zařadit obchodní blokádu do balíku sankcí,“ uvedl podle agentury Reuters premiér Mateusz Morawiecki. „Úplné odříznutí ruského obchodu by zvýšilo tlak na Rusko, aby uvažovalo o tom, zda by nebylo lepší tuto krutou válku zastavit. Musíme Rusku ukázat svou sílu a odhodlání, jinak budeme muset v blízké budoucnosti zaplatit vyšší cenu,“ dodal.