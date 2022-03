Havryš s manželkou Romanou, dcerou Mariannou, která je sólistkou sboru ukrajinské národní gardy, a vnučkou bydlí na Tišnovsku. Dům mu poskytl vysokoškolský pedagog Dušan Kalášek. S rodinou skladatele se potkal před třemi lety na koncertu v ukrajinské vesnici Koločava a od té doby s nimi zůstal v kontaktu.

V den napadení Ukrajiny, 24. února, jela za rodiči z Kyjeva dcera Marianna, která už cestou viděla létat rakety na nedaleké letiště, hořící budovy a další následky války. O den později zkontaktovala Kaláška a večer už byla s rodiči i dcerou na cestě ze země.

„Bylo to těžké tam vše nechat. Máme dům, hospodářství, kde máme třeba slepice, psy. Pořád jsme nemohli uvěřit tomu, co se děje,“ řekl Havryš.

VIDEO: Fiala o své cestě na Ukrajinu: Manželku jsem prosil, ať to dětem neříká.

délka: 29:46.40 Video Fiala o své cestě na Ukrajinu: Manželku jsem prosil, ať to dětem neříká ČTK

Cesta jim trvala zhruba dva dny a vedla přes Rumunsko, Maďarsko a Slovensko do České republiky. Na hranicích přitom původně nechtěli sedmdesátiletého Havryše pustit, protože si kvůli jeho mladšímu vzhledu mysleli, že se na něj vztahuje povinnost zůstat bojovat jako u mužů ve věku od 18 do 60 let.

Jeho dědeček studoval v Praze

Na jižní Moravě se umělec cítí dobře. „Cítím se tu jako doma. Líbí se nám tady. Věděl jsem, že jsou tady dobří lidé, protože i můj pradědeček studoval v Praze. Myslí a srdcem jsme ale stále s lidmi na Ukrajině,“ řekl Havryš. Do vlasti se hodlá vrátí.

„Až Ukrajina vyhraje. Zemi čeká rozvoj, bude tam spousta práce. A chci skládat lidem písně, aby neklesali na duchu,“ řekl Havryš.

