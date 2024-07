„Náš současný areál už nám nestačí, takže tam rozšíříme výrobu kuliček a dortů, které nejsou naším dominantním produktem, ale na které nám už teď kapacita nestačí. Chtěli bychom tam vyrábět už na konci roku 2027, ale bojujeme trochu s byrokracií. Získat některá povolení trvá rok,“ řekl majitel Marlenky Gevorg Avetisjan (65).

V současné době se podle něj intenzivně zpracovávají projekty. „Nemáme to ještě přesně vyčíslené. Celkově to ale bude stát 2,5 až tři miliardy. První etapa, velká hala, kde budou čtyři linky v historické budově, bude stát minimálně 1,5 miliardy korun. Z toho půl miliardy půjde jenom na rekonstrukci historické budovy. To je totální zřícenina,“ dodal.

Chce zachránit původní stav

Budovu chce dostat do původního stavu před necitlivými zásahy z období socialismu. Z historické budovy tak zmizí novodobé příčky či omítky. V areálu se také bude bourat komín postavený v 70. letech minulého století.

Je v dezolátním stavu. Navíc konečně nebude clonit dominantu města – bazilice Navštívení Panny Marie. Zde momentálně začala také nákladná dvouletá rekonstrukce.

Největší kulturní centrum

V areálu nebudou ale jen výrobní prostory. „Bude tam asi největší kulturní centrum Frýdku-Místku. V jedné historické budově budou jenom ve vrchním patře kanceláře, jinak dole bude interaktivní muzeum. Expozice začne obdobím Lembergera a bude pokračovat až do dnešní doby a k historii Marlenky. Bude tam prodejna i stylová kavárna s arménskými specialitami,“ vypočetl Avetisjan.

Firma chystá rovněž obnovu historického parku z doby Lembergera, kam si budou moci lidé chodit posedět. V parku bude i fontána nebo socha dortu.

Bývalá textilka

Marlenka areál koupila od společnosti Slezan Holding, podmínkou bylo zachování historických budov a šetrné nakládání s nimi.

Bývalou textilní továrnu postavil na konci 19. století průmyslník Alois Lemberger. Během války padla textilka pod nucenou německou správu a po válce ji převzal národní podnik Slezan. Od roku 2009 je areál prázdný a chátrá.

Metál pro majitele

Společnost produkující dorty Marlenka je na trhu od roku 2003 a vyrábí produkty podle staroarménské rodinné receptury. Její majitel Avetisjan z Arménie pochází, v ČR žije od roku 1995. S rodinou k nám emigroval před válkou v Náhorním Karabachu. S výrobou dortů začal doslova od nuly. Svůj nejznámější výrobek pojmenoval po dceři.

Už se stal moravskoslezským Podnikatelem roku a Marlenka získala v Moravskoslezském kraji i titul Firma roku. Prezident Miloš Zeman Avetisjana předloni ocenil medailí Za zásluhy I. stupně. Firma vyrábí okolo deseti milionů produktů ročně. Firma má přes 350 zaměstnanců. Avetisjan počítá, že po rozšíření výroby jejich počet opět naroste.

