Tiché koleje, tak se jmenuje patent Jana Eisenreicha, který byl jedním z nejnavštěvovanějších stánků. Srdcem a duší železničář a projektant přejezdů, vymyslel, jak ulevit lidem v ulicích, kudy vedou tramvajové tratě.

„Hluk vzniká valením kol po trati a šíří se do okolí. Mým cílem bylo utlumit jej přímo v koleji. K tomu používám dílce lisované z odřezků a odpadu v automobilovém průmyslu. Vkládají se mezi koleje a necháváme v nich zakořenit rozchodník, rostlinu, která vyžaduje jen minimální údržbu,“ líčil pan Jan.

Až o 12 decibelů

Tiché koleje už se testovaly na několika místech v republice a chystá se jejich instalace v Olomouci a Košicích. „Lidské ucho je schopno zaznamenat změnu zvuku od tří decibelů. Můj patent dokáže snížit hluk až od 12 decibelů, což je významná úleva,“ vysvětlil Eisenreich.

Dalším plusem je podle vynálezce využití odpadu. Z výroby jednoho auta zbude až 12 kilo materiálu a velkým bonusem také je, že dílce v kolejích zadržují vodu. „Tím pádem města ochlazují,“ doplnil muž.

Patentů a objevů byly na výstavě stovky, většina se týkala technologií využitelných v průmyslu.

Maso z laboratoře

O tom, že prasátka by mohla vesele běhat, protože na steaky už by jich nebylo potřeba, zase mluvil zakladatel brněnského startupu Mewery Roman Louš. V laboratořích s kolegy pracuje na světově unikátním projektu, kdy vyvíjí maso budoucnosti bez zabíjení zvířat. Vzniká kombinací vepřové buňky a mikrořas. Na trhu by se mohla tato novinka objevit do dvou let.

Neviditelný stojan na kola

„Všímal jsem si, že u úřadu, u hospod jsou většinou rezavé hnusné stojany na kola. Štvalo mě, že hyzdí prostředí, a tak jsem vymyslel stojan pod úrovní země. Může být z betonu nebo plastu,“ líčil technik Petr Vích.

Jeho patent je navržený tak, aby přes něj v parcích přejela i sekačka, dole má hrazdu na zamknutí kola a zásuvku na nabíječku pro elektrokola. „U restaurací lze zařídit certifikované měření, takže vám číšník naúčtuje k jídlu i odběr elektřiny,“ dodal vynálezce.

Lákadlo pro budoucí techniky

Aby školy přitáhly mladé lidi k technickým oborům, zkoušejí všechno možné. Středoškoláci například soutěží ve výrobě aut, která jezdí na stlačený vzduch. Autíčko, které prezentovali na výstavě, na něj ujelo až 400 metrů. Vysokoškoláci zase stavějí elektroformule, ve kterých závodí. Rok od roku je zdokonalují. Vysvatená formule Dragon na baterky, zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,0 sekundy a dosahuje maximální rychlosti 120 km/h.

