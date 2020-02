Vedení třineckých železáren vyhlásilo na tzv. „werkfušky“ amnestii a vyzvalo současné i bývalé kutily, aby se svými výrobky pochlubili. Sešly se opravdové unikáty a v Muzeu třineckých železáren byla zahájena jejich výstava. Ta bude pro veřejnost přístupná od 5. února do 9. dubna vždy od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.

„Zruční zámečníci, elektrikáři, kovoobráběči, dřevomodeláři se nezalekli žádné výzvy. Pod jejich rukama vznikaly zahradní traktory, štěpkovače na dříví, cirkulárky, štípačky, lisy na ovoce či žehlící mandly,“ uvedla vedoucí muzea Eva Zamarská.

Rojberky frčí dodnes

Domácnosti zdobily i dekorativní odlitky nebo svícny, kuchyňské potřeby či garnýže. Populární byly i pumpičky na kořalku vyrobené rovnou i se sadou kalíšků. Někteří se nebáli improvizovat ani s domácími mikrovlnkami.

Některé kutilské počiny se vyrábí dodnes, a to oficiálně. Patří k nim kotlíky ze slitiny i malé domácí grily, tzv. rojberky na opékání masových špízů. Ty prošly vývojem od verzí s ručním pohonem až po elektrické.

Dvě stovky exponátů

Expozice představí i další kutilské počiny spojené s ocelovou historií regionu. K vidění jich tu bude na dvě stovky a doplní je panelová výstava fotografií a dalších aktivit, které jsou s fuškařením v podniku spojeny.

„Chceme vyzdvihnout šikovné řemeslné ruce našich kolegů, kteří si v době, kdy na socialistickém uzavřeném trhu ledacos chybělo, uměli poradit sami. Zároveň chceme zavzpomínat na společné aktivity i každodenní život,“ uzavřela Zamarská.