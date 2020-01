Rak

Sedět doma už vás nebaví a vy si zvolíte náhradní program. Prosadíte si novou zábavu, která se bohužel nebude moc líbit vašemu protějšku. Bohužel je poněkud mimo a dá vám najevo, co si myslí o vaší věrnosti. Budete mít co dělat, abyste to ustáli.