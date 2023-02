Štír

Neztrácejte pevnou půdu pod nohama, ba naopak na sobě zapracujte. Nežeňte však věci do extrémů, protože by se vám to nevyplatilo. Nepříjemné spojení Merkuru s vaším znamením vám ubírá na síle a cítíte se vyčerpaně. Prospěla by vám kratší dovolená.