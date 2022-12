Ryby

Nalaďte se na vlnu vánoční nálady a opatřete si jmelí. I když to není doma podle vašich tajných představ, mohlo by být ještě hůř. Buďte spokojené s tím, co máte rády a nebojte se budoucnosti. Čekají vás krásné věci, ale musíte si je také zasloužit.