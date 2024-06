Jejich biologičtí rodiče je opustili. Od nejútlejšího věku třem dětem hrozila ústavní péče. Domov a lásku jim ale dali Marta (44) a Martin (50) Hyrníkovi z Ostravy a vzali si je do dlouhodobé pěstounské péče. Sami si tak naplnili sen o velké rodině.

„Vždy jsme toužili po velké rodině. Počkali jsme, až nám naše vlastní dcery trochu „odrostou“ a v roce 2014 jsme zažádali poprvé o pěstounskou péči,“ vylíčila Marta Hyrníková. Do rodiny přibyla Gabrielka (8) a dvojčátka Tomík s Emičkou (5). Tři noví sourozenci tak přibyli Karle (20) a Sofii (16).

„Gabrielky biologická matka brala v těhotenství drogy a valproát sodný na epilepsii. Gabrielka má valproátový syndrom, soubor více zdravotních vad,“ řekla máma pěstounka. „Tomíka s Downovým syndromem nechala matka v porodnici a o Emičku se nedokázala postarat,“ dodala.

Dvojčata jsou spolu

Že péče o Tomíka nebude lehká, věděli Hyrníkovi předem. „Zažádali jsme o znevýhodněné dítě, přáli jsme si ho. Emička přišla po něm z dětského domova. Je skvělé, že byla dvojčátka opět spolu,“ usmála se Marta.

Rodina dělá takřka vše společně. „Výlety, zahrada, péče o psa. Emička hraje fotbal, starší holky mají rády kino. Já se občas zavřu ve své dílně. Nejstarší Kája je na univerzitě v Praze. Jsme vlastně úplně klasická rodina,“ řekl na závěr táta Martin Hyrník.

Každé dítě jiné

Z rozmanitosti dětských duší je jejich maminka nadšená. „Mohou se doplňovat. Karlička je empatická duše, která si toho vždy nemálo naloží. Sofinka je náš bohém, je všude a nikde. Gabrielka je velmi energická, Tomík tvrdohlavý a Emička vyloženě akční,“ směje se Marta Hyrníková.

Když přišlo k Hyrníkovým první dítko do pěstounské péče, bylo jejich dceři Karle dvanáct a Sofii osm let. „Obě jsme z toho nebyly moc chytré. Byl to dlouhý seznamovací proces. Hlavně u Gabky. Emu jsme nikdy předtím neviděly a najednou byla doma,“ řekla Karla Hyrníková.

„Měly jsme přípravný kurz s psychologem, ale na takovou věc je jakýkoli kurz krátký,“ míní její sestra Sofie.

Potřebují znát kořeny

Sedmičlenným Hyrníkovým je nyní dobře. „Pokud se děti nevrátí do svých biologických rodin a nemusí to být přímo rodiče, tak bychom tak měli zůstat. S rodinou Tomíka a Emičky jsme jednou za dva měsíce v kontaktu. Je to správně, děti potřebují znát své kořeny. O matce Gabrielky ale nemáme informace,“ pokrčila rameny Marta Hyrníková.

Narozdíl od adopce může pěstoun za dítě vyřizovat jen běžné záležitosti. Je povinen udržovat sounáležitost dítěte s biologickými rodiči.

Na podporu pěstounské péče vznikl projekt Dejme dětem rodinu, jehož nositelem je Moravskoslezský kraj. Svým příběhem ho podporují i Hyrníkovi. Více informací ZDE