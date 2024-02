Po úpravách by ulice Přemyslovců měla poskytnou lepší podmínky chodcům a cyklistům. V místě přibude i zeleň. „Díky novým krátkodobým parkovacím stáním u místních provozoven se také zlepší průjezdnost ulice. Náročný projekt se nyní připravuje a naváže na aktuální rekonstrukci kanalizace,“ uvedla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Oprava kanalizace by měla skončit nejpozději v září, pravděpodobně však bude hotová rychleji. V červenci by se tak měla začít opravovat ulice, hotovo by mělo být v příštím roce.

Velká proměna Bělského lesa za 33 milionů: Vzniknou tu lázně i amfiteátr

Rozkopáno již nyní

V současnosti se na ulici Přemyslovců opravuje kanalizace, a to v úseku mezi ulicemi 28. října a Novoveská, mezi ulicemi Korunní a Dr. Maye se zároveň vyměňuje vodovod. Součástí prací je propojení všech kanalizačních a vodovodních přípojek na novou kanalizaci a vodovod.

„Po rekonstrukci inženýrských sítí přijde na řadu kompletní rekonstrukce ulice a celková úprava jejího uspořádání. Chceme vyváženější rozdělení prostoru pro všechny druhy dopravy tak, aby bylo více místa věnováno chodcům a cyklistům. V ulici bude také výrazně více zeleně, kterou doplní prvky pomáhající hospodařit s dešťovou vodou,“ uvedl náměstek primátora Břetislav Riger (Ostravak).

Dopravní omezení

Součástí rekonstrukce je také úprava autobusových zastávek na bezbariérové a přesunutí autobusové zastávky Korunní blíže k úřadu městského obvodu. Řidiči musí počítat s dalšími dopravními omezeními. Náklady na rekonstrukci kanalizace a vodovodů jsou zhruba 105 milionů, dalších 54 milionů by měly stát navazující úpravy ulice.