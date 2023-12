„Kontroly dozorových orgánů i státní podnik Diamo zjistily, že výplňový materiál oddělovací vzdušné stěny, která má zabránit případnému postupu termické aktivity ze střední části odvalu směrem ke skládce chemického odpadu, neodpovídá požadavkům dle dohody o provedení zásypu,“ uvedl mluvčí Diama Tomáš Indrei.

Materiál podle něj nemá požadovanou kvalitu, ale z části má povahu odpadu. „Zhotovitele provedení zásypu jsme vyzvali, aby ve věci navezení nevhodného materiálu zjednal nápravu,“ uvedl ředitel odštěpného závodu Odra Rostislav Dudáš. Diamo dosud oddělovací stěnu nepřevzalo a už loni zahájilo reklamační řízení.

„Padaly“ hlavy

„Diamo v této věci podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Účelem je maximální zájem státního podniku o nezávislé a objektivní prošetření, zda při umisťování nevhodného materiálu do oddělovací vzdušné stěny nedošlo k porušení zákona,“ uvedl Dudáš.

Vedení Diama loni kvůli zjištěným pochybením odvolalo ředitele odštěpného závodu Odra a s dalšími odpovědnými lidmi rozvázalo pracovní poměr. Další kroky státní podnik podnikne, až policie ukončí vyšetřování.

Hlídají teploty

Teploty v oddělovací stěně podnik neustále monitoruje, prohořívání směrem ke skládce by zachytily termosondy. „Teploty jsou stabilní a v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. V případě jakýchkoliv potíží jsme připraveni okamžitě zasáhnout,“ podotkl Dudáš.

Pokračování sanace podle Diama omezují i vlastníci některých pozemků pod odvalem. S bývalým vlastníkem podnik v minulosti jednal o jejich odkupu. „Bohužel ale jednání ze strany bývalého vlastníka ustala a posléze bývalý vlastník pozemky prodal jinému subjektu. Nový vlastník činí kroky, které značně komplikují pokračování sanačních prací, nebo vyžaduje nepřiměřené částky za pronájem či odkup,“ podotkl mluvčí.

Ostrava koupí Emu: Doutnající haldu hlušiny chtějí pro turisty

Nejstarší halda

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Jde o jedno z nejstarších a zároveň nejrozsáhlejších míst, kde je uložena hlušina z těžby černého uhlí na Ostravsku v 19. a 20. století.

Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace trvá už déle než 15 let.

VIDEO: Proč rostou ceny energií?

délka: 01:56.32 Video Video se připravuje ... Proč stále rostou ceny energií? Videohub