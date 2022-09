„Nakonec jsme se rozhodli, že to vykoupíme, protože se opravdu obáváme, že když to nevykoupíme my, mohli by to vykoupit po malých částech spekulanti,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

Jedná se podle něj o lokalitu s významným turistickým potenciálem, která je pro město navíc důležitá i v souvislosti s chystanou revitalizací Trojického údolí. „Domnívám se, že v kontextu s chystanou revitalizací se ta atraktivita lokality může do budoucna zvýšit,“ dodal.

Více péče

Odkup je pouze prvním krokem. Záměrem města je, haldu ještě lépe zpřístupnit lidem, ale zároveň bude nutné respektovat, že je to důlní dílo s výstupem důlních plynů.

„Nějaká elementární míra bezpečnosti je tam třeba. Musíme v té věci spolupracovat s podnikem Diamo, který je vlastně správcem toho prostoru. Obecně se ale o to chceme lépe starat. Chceme to zatraktivnit pro turisty, ale i lépe čistit a udržovat," dodal Macura.

Ema je chráněná

Při těžbě uhlí se na povrch země zároveň s uhlím vyvážela i nepotřebná hlušina, kterou po vytřídění pracovníci sváželi na hromady, čímž vznikaly právě umělé kopce neboli haldy. Ostravskou haldu Emu tvoří přibližně 28 milionů tun vytěženého materiálu, nachází se na pravém břehu řeky Ostravice ve Slezské Ostravě. Je památkově chráněná a v současnosti dosahuje výšky asi 315 metrů nad mořem.

Halda je termicky aktivní, což znamená, že materiál, z něhož je vytvořena, pod povrchem stále ještě hoří. Proto už Ema přišla kvůli prohořívání o zhruba osm metrů své výšky a nadále se bude zmenšovat. Teploty uvnitř dosahují až 1500 stupňů Celsia. Díky tomu dochází k tvorbě vzácných nerostů – porcelanitů a jaspisů. Na jejím povrchu lze spatřit vyvěrající obláčky plynů, metanu a oxidu siřičitého, provázené typickým zápachem.

Krásný rozhled

Na vrchol haldy vede žlutá turistická trasa buď ze Slezskoostravského hradu, nebo od Mostu Miloše Sýkory, kterou lemuje naučná stezka o historii hornictví ve městě.

Další možností je, spojit výstup s návštěvou ostravské zoo, odkud je to po zelené trase poměrně krátký a prudký výstup. Z vrcholu Emy lze vidět nejen Beskydy a Jeseníky, ale za dobrých podmínek lze dohlédnout až do Polska. Díky teplu na haldě roste teplomilná flóra a v zimě na ní neleží sníh.

VIDEO: Na zmodernizovanou trať v Opavské ulici v Ostravě-Porubě se vrátily začátkem září tramvaje.