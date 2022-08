Vršky lamp lemujících dálnici jsou posety desítkami čápů a často i dalšího ptactva, například racky a vzácně i volavkami. Mnoho lidí ale pravé důvody nezná. „ V blízkých rybnících u Antošovic je asi spousta chutných žab,“ domnívají se mylně.

Sežerou vše

Pravým důvodem je ale skládka v Ostravě-Hrušově. „Čápi se tu živí vším, co se pohne. Přímo na skládce je to kuřecí, hovězí, vepřové, ryby, kůže, pečivo... Prostě to, co lidé vyhazují do směsného odpadu,“ řekla Vladimíra Karasová ze společnosti OZO. Dobrým „živým“ zdrojem potravy na skládkách jsou pro čápy všudypřítomní potkani.

Čápi mají na skládce hostinu jak na dlani. Hodovat mohu takřka celý den, mezitím se slétávají s plnými „bříšky“ na lampy především odpočinout. Proto tu v největších počtech vysedávají nejčastěji k večeru.

Řidiči, pozor!

Příliš zakoukat by se ale neměli řidiči. „Byť jde zajisté o zajímavý jev, upozorňujeme řidiče, že nevěnování se dostatečně řízení může mít následky v podobě vážných dopravních nehod,“ varovala policistka Eva Michalíková.

Stále více čápů bílých nepodniká cestu do afrického zimoviště a zůstává trvale v Evropě. Potravu hledají na skládkách. Ti ostravští tady sice tráví podstatnou část roku, ale na zimu přece jen odlétají. „Čápi u nás na skládce nezimují,“ dodala Karasová ze společnosti OZO.