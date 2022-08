Na hraně života a smrti se v Ostravě ocitla dívka, která si vzala od svého známého drogu extázi. Po ní upadla do bezvědomí. V nemocnici ji zachránili v doslova v „hodině dvanácté“!

Ještě neplnoletá dívka poslala pro extázi kamaráda. Ten od dealera (19) koupil drogu přímo u dětského hřiště!

„Dospělý muž orientující se v tomto prostředí, nedbal ani jeho věku, ani vědomí, že není pro něj. Mladistvý poté předal extázi dívce. Ta ještě tentýž den po užití drogy zkolabovala, ve vážném stavu byla převezena do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Prodávala „známá firma“

Kriminalisté brzy vypátrali mladíka, který oběma mladistvým drogu prodal. Už v 19 letech je mezi dealery dobře známou postavou.

„Byly u něj při zadržení zajištěny různé drogy, které měly být pro koncové uživatele. Sám je jejich příležitostným uživatelem. S kriminalisty v podstatě spolupracuje,“ pokračovala Štětínská.

Muž skončil ve vazbě, teď může jít až na 12 let do vězení. Stejně tak tam ale možná skončí i dívčin známý, který pro ni drogu koupil. Hrozí mu pět let.

Rizika jsou obrovská

Policie opětovně varuje, že užívání drog není zdaleka bezrizikové. „Apelujeme tedy na uvědomění si souvisejících rizik rovněž v této době, kdy jsou v plném proudu mnohé kulturní akce,“ sdělila Soňa Štětínská.