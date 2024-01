„Objekt je ve špatném technickém stavu, město ho proto nechá opravit. Hrát se v té době bude v náhradních prostorách. Variant je několik, kterou město nakonec zvolí, ještě není jasné,“ řekl Martin Kůs z tiskového odboru magistrátu.

Budova, kde sídlí Středisko volného času, pod které spadají i loutkáři, patří Církvi československé husitské. Své zázemí zde mají divadelní soubory dětí i dospělých. Divadelní sál pak poskytuje prostor pro představení domácích i hostujících souborů a konají se zde i festivaly a další kulturní akce.

Koupí jen část budovy

Město se budovu dlouhodobě pokoušelo odkoupit. „Zatímco objekt budovy v Husově ulici, kde jsou v pronájmu učebny Střediska volného času a kde ještě nedávno stálo staré a nebezpečné lešení, na prodej nebude, část, která slouží jako loutkové divadlo, se prodávat nakonec bude. Ústřední rada Církve československé husitské zaslala na opavský magistrát dopis, v němž oznamuje, že je ochotna odprodat tuto část budovy městu začátku 6,1 milionu korun,“ uvedl Kůs.

Náměstek primátora Pavel Meletzký (ANO) uvedl, že požadovaná suma je sice vyšší, než ukazují znalecké posudky, ale je výrazně nižší, než původní požadavky církve. „Cenu akceptujeme a připravujeme příslušné kupní smlouvy,“ dodal Meletzký.

Stěhování čeká i další

Podobně jako sousední budova, i objekt loutkového divadla už za léta svého provozu utrpěl značné šrámy. Město tak bude muset činnost divadla dočasně přenést do jiných prostor a pustit se do potřebných oprav. To ale přijde na řadu až poté, co loutkové divadlo bude jeho majetkem. Radnice se také nejprve pokusí získat některou vhodnou dotaci.

Podobně se budou v blízké budoucnosti nuceně stěhovat i ostatní aktivity střediska včetně populární minizoo, kterým skončí nájmy. „Město musí i pro ně najít jiné vhodné prostory,“ podotkl Kůs. Část učeben a chovatelských kroužků se bude moci přesunout do objektu střediska v Jaselské ulici. Prostor pro minizoo se ale ještě hledá.

Soud přiklepl budovu církvi

O vlastnictví budovy se několik let vedly spory. Patřila státu a město si ji pronajímalo. Církev československá husitská požádala o restituci majetku. Stát nejprve v roce 2014 restituční nárok církve zamítl. Hlavním důvodem byly dokumenty, podle kterých církev v roce 1949 budovu prodala tehdejšímu národnímu výboru.

Zástupci církve ale uvedli, že majetek fakticky převeden nebyl, protože dohodnutou cenu kolem 700 tisíc korun výbor nezaplatil. Soud pak rozhodl o navrácení objektu církvi.

