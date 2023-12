Válkou zasažené ukrajinské město Konotop bude opět brázdit početná flotila tramvají. Posily pro poničený vozový park, tramvaje T6A5, mu daruje Dopravní podnik Ostrava (DPO). Do Ostravy přijeli z Konotopu starosta i šéf dopravního podniku.

„Může se zdát, že jde „jen“ o tramvaje. Jenže ty jsou důležitou součástí dopravní infrastruktury města a ta je podstatná pro úroveň a rozvoj města. Děkujeme Ostravě a České republice za podporu, moc to pro nás znamená,“ neskrýval dojetí starosta Konotopu Artem Semenikhin.

Ve čtvrtek do Ostravy dorazil konvoj prvních pěti ukrajinských kamionů, na které darované stroje jeřáb postupně naloží a kamiony je během několika týdnů odvezou. Celá akce přijde na tři miliony korun, které zajistilo české ministerstvo zahraničních věcí.

Ostravě sloužily 30 let

První z darovaných tramvají by měla být nasazena do zkušebního provozu do tří měsíců. „Rádi bychom, aby 25 strojů z Ostravy bylo na našich páteřních linkách v provozu v létě 2024. Jménem našich občanů těm ostravským děkuji,“ řekl šéf dopravního podniku Konotopu Sergey Tyagnyi.

Do ukrajinského Konotopu míří 25 vyřazených tramvají z Ostravy. Michal Charbulák

Tramvaje T6A5 sloužily v Ostravě od roku 1994 až do letoška, tedy skoro 30 let. „Svou historickou úlohu u nás už splnily, dnes jsou již technologicky překonané. Na Ukrajině však ještě sehrají velmi důležitou úlohu,“ poznamenal generální ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

Busy jako na Západě

První pomocí zasaženému Konotopu bylo už v létě 10 naftových autobusů Solaris Urbino 12. Než na Ukrajinu dorazily, brázdily město desítky mikrobusů neboli „maršrutek“, protože původní neponičené busy byly vyčleněny pro armádu.

Solarisy z Ostravy si obyvatelé Konotopu užívají. „Naši lidé se v nich cítí jako na Západě. Co do komfortu, to je velká změna. Mnozí se jdou svézt, aby si odpočinuli,“ usmál se starosta Semenikhin.

O tom, že Konotop je Ostravě za pomoc vděčný, svědčí i přejmenování jedné z ulic na Ostravskou.