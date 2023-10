„Troufnu si říct, že vzhledem k rozsahu železniční stanice Havířov v poměru třeba k ostatním nádražím ta částka odpovídá,“ řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

Modernizace havířovské stanice je klíčová, protože výrazně posílí dostupnost a komfort cestování vlakem.

Začíná demontáž

Nyní začnou takzvané nulté etapy, při nichž se budou demontovat všechna technická zařízení. Větší stavební práce přijdou na řadu zhruba v polovině příštího roku, odkdy budou cestující pro přístup na nástupiště používat provizorní lávku.

Město přestavbu stanice vítá. „Usnadní to cestování, usnadní to provoz ve městě jako takovém. Nebude to bariéra jako teď, ale bude tam v podstatě další možnost dostupnosti. Zvýší se bezpečnost,“ uvedl náměstek havířovského primátora Ondřej Baránek.

Propojení se Šumbarkem

Skončí tím několikaletá proměna celého nádražního prostoru, během níž se například bývalá výpravní budova nádraží proměnila ve sportovně-společenské centrum. „V minulosti jsme si s tím „vytrpěli“ své, nicméně podařilo se to, podařilo se zachovat budovu, podařilo se pro ni najít využití. Postavili jsme tady terminál. Je to vstupní brána do města,“ uvedl Baránek.

Propojení k vlakům a vybudování moderních nástupišť jsou podle něj poslední, ale pro město jednou z nejdůležitějších částí. „To, co tady bude navíc, je propojení města ze severní části Šumbark, kde bude přístup k obchodnímu centru a bude tam přístup i ke sportovním halám, což je něco, co by mohli využít i občané jiných měst,“ dodal náměstek.

VIDEO: Rekonstrukce výpravní haly nádraží v Havířově.

Rekonstrukce výpravní haly nádraží v Havířově. spravazeleznic.cz