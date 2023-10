Nádraží v Novém Jičíně má pro osobní dopravu jediné nástupiště. Po zvýšení peronu už mají lidé lehký nástup do vlaku, jezdí sem nízkopodlažní motoráček Regionova.

Jenže co ten přístup… Na nástupiště vedou od nádražní budovy tři svažité chodníky. Na každém projektanti »vrazili« cestujícím do cesty dva schody. Tím vytvořili tak »smrtící« situaci, uličky tak pro jistotu obehnali přenosným zábradlím.

Cestující mají rozpačité pocity. „Kdo to vymyslel a schválil? Je tu spousta místa na našikmenou bezbariérovou rovinu podél celého nástupiště. Na co uličky a schody? Bez nich by se cestující zabili cestou k vlaku? Tak teď jsou zachráněni,“ sršel ironií Milan T. (44).

Zábradlí má spoždění

Proč Správa železnic (SŽ) zvolita tento způsob opravy? „Přístupy na nástupiště v místě schodů nešlo řešit přístupovou rampou kvůli výškovému rozdílu. Přenosné zábrany jsou zde umístěny pouze dočasně kvůli zpoždění dodávky od zhotovitele,“ uvedl Dušan Gavenda ze SŽ.

Dlužno dodat, že na východním konci nástupiště byl postaven bezbariérový chodník. Zábradlí bránící například vozíčkářům, aby se z něj nezřítili do propasti plné štěrku, zatím ale chybí.

Přitom v roce 2015 získalo nádraží po opravě výpravní budovy nejvíce hlasů v 9. ročníku ankety Nejkrásnější nádraží.

Kdybyste to viděli předtím...

Neozývají se ale jen kritické hlasy. Část lidí, které Blesk.cz zastihl čekat na vlak, úpravu kvitují. Neřeší ani tak praktičnost jako celkový vzhled. „Jsem ráda, že to opravili. Staré nástupiště byla opravdová hrůza,“ míní paní staršího věku a mladík opodál kýve hlavou. „Je to hezčí,“ řekl.

VIDEO: Rekonstrukce výpravní haly nádraží v Havířově.

délka: 01:00.04 Video Video se připravuje ... Rekonstrukce výpravní haly nádraží v Havířově. spravazeleznic.cz